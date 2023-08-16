港交所半年大賺又增派息3成 點解績後仍跌穿300元？

港交所 （00388） 剛公布上半年業績，中期純利按年大增31%至63億元。事實上，港交所的業績表現，向來被視為大市的寒暑表，上半年港股走勢疲弱，成交淡靜，為何港交所半年盈利會大升？

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港交所半年業績大升，主要是投資收益由虧轉盈，半年錄得8.2億元投資收益，而去年同期錄得3.8億元虧損。

撇除投資收益，期內港交所的主要業務收入，僅錄得錄得5%按年增長至97.29億元。

細看港交所業績細項，其中現貨市場業務，中期的EBITDA錄按年跌13%。這正反映港股成交量收縮，今年上半年港股的日均成交額僅為1,155億元，按年跌16%，因而拖低港交所的現貨市場業務表現。

盡管港交所大幅增派中期息30%，至每股4.5元。惟業績後港交所股價仍未見受刺激，收市仍失守300元，報299.6元，跌0.7%。由於港交所業績主要關乎港股熱度，目前恒指再失守19000點大關，大市成交仍無起色，主要市場對港交所下半年的表現失信心。

高盛料市場關注削印花稅可能性

對於港交所的業績，大行高盛認為港交所符合該行預期，惟低於市場預期的2.4至2.5元水平。雖然港交所季度收入創歷來同期新高，增長18%至逾50億元，但仍低於高盛預期約2%。

高盛預期市場將關注未來新股上市趨勢、削減股票印花稅的可能性，以及交易所將如何提升股票市場流動性等。高盛維持「買入」評級及列入確信買入名單，目標價為400元。

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