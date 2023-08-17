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日本鈦金屬 受益俄烏戰爭

財金猛人追蹤 19:24 2023/08/17

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轉眼間俄烏戰爭已持續一年半，若從資本市場角度探討其影響，多半想起對歐洲能源、全球小麥、化學肥料，甚至是木材供應鏈的混亂，原來用作飛機部件原料的鈦金屬同樣受影響。

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鈦金屬強度高但密度低，是非常理想的飛機部件原材料。航空用鈦金屬通常以海綿鈦作基礎，其後由飛機製造商自行加工成機身或其他部件。由於航空級海綿鈦金屬對純度要求高，只有少數公司擁有加工技術。

全球第一大海綿鈦生產商是俄羅斯VSMPO-Avisma，佔全球供應量近27%，是日本Osaka Titanium Technologies（日：5726） 和東邦鈦業（Toho Titanium， 日：5727），分別佔全球供應量25%和25%。

自俄烏戰事爆發以來，波音及空中巴士集團兩大飛機製造商均發覺海綿鈦供應鏈或受影響。過去美國飛機製造商波音有3分之1的海綿鈦供應源自俄羅斯鈦生產商VSMPO，而歐洲飛機製造公司空中巴士集團則有一半供應來自此俄羅斯公司。

去年俄烏戰事爆發初期，波音已表明將撤換VSMPO供應海綿鈦，而空中巴士集團的反應起初並不積極，直到去年底才表示將逐步撤出俄羅斯海綿鈦供應鏈。

雖然，兩家飛機製造廠並未明言將如何尋找海綿鈦的替代供應，但觀望其他供應商，如哈薩克的UKTMP或烏克蘭的Zaporozhye Titanium & Magnesium Combine各種供應鏈問題。此外，VSMPO掉出的鈦金屬訂單，最大機會將由日本兩大鈦金屬公司接手。

俄烏戰爭 天然氣和小麥價格變動大

自俄烏戰爭爆發以來，天然氣和小麥價格猶如坐過山車，雖然戰爭初期價格急升，但隨替代供應出現、黑海協議簽訂及終端市場逐漸調整，價格已回落，甚至跌穿開戰前水平。

令人意外的是，海綿鈦價格同樣自開戰時急升，但至今從未回落並穩步緩慢上升。兩家日本鈦金屬公司亦因此受益，尤其Osaka Titanium Technologies，其2024年3月財年第一季收入增長62%，淨利潤增長154%；Toho Titanium的海綿鈦業務同樣高速增長，但整體盈利較遜色，受半導體原材料業務，以及觸媒業務拖累。

疫後全球經濟重啟，兩大飛機製造廠逐漸恢復交付，對兩間日本鈦金屬公司同屬利好。隨着對俄「去風險化」意識日增，筆者長遠看好處於「安全供應鏈」的兩間日本鈦金屬公司，惟金屬行業的周期性極強，股價波幅亦非常大，筆者認為即使想長期投資，應將倉位控制於低水平。

（筆者公司管理之基金持有Osaka Titanium Technologies權益。）

撰文：黃國英資產管理分析員張雄略
編輯：鍾采餘

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撰文 : 張雄略 黃國英資產管理分析員

欄名 : 日本股市見聞

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