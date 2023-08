一變數礙新興市場減息期（新增圖表）

新興市場通脹率大幅下跌,某程度上是由於食品價格壓力減退所致,這能夠為各國央行於2023年提供減息空間,從而推動2024年的新興市場經濟增長。

食品價格壓力降 新興市場幣策望轉鬆

目前,金融市場數據證實了上述觀點。隨着消費物價指數(CPI)及通脹驚奇指數(Inflation Surprise Index)開始下降(圖一),一直以來能源通脹逆轉是主要推動力,但食品通脹現已從高位回落,同時核心物價壓力亦開始消退。在這背景下,通脹調查數據下降或預示新興市場即將步入寬鬆貨幣政策周期。

烏拉圭、越南及匈牙利等部分新興市場央行,已試探性地轉向寬鬆貨幣政策模式(點擊圖片放大)。通脹下降及央行立場悄然轉變,暗示巴西即將開始減息,而其他拉丁美洲市場亦可能在2023年底前跟隨。

然而,2023年冬季出現厄爾尼諾(El Niño)現象的可能性愈來愈大,並對上述觀點構成威脅。美國商務部國家海洋和大氣管理局(National Oceanic and Atmospheric Administration of the US Department of Commerce)預測,在2023至2024年期間,北半球在冬季出現厄爾尼諾現象的可能性逾90%。

冬季發生厄爾尼諾機會逾9成 各地影響有異

厄爾尼諾現象的影響不盡相同,很大程度上取決於天氣模式的強度,但普遍會導致部分拉丁美洲地區,包括:

巴西北部及哥倫比亞、澳洲、印度及南非洲等地的氣候變得更乾旱;

相反,拉丁美洲南部、美國及東非的暴雨情況則會增加。

厄爾尼諾現象對新興市場的經濟活動,造成多重直接和間接影響。有報道指,低降雨量導致巴拿馬運河水位下降,船隻必須減少載貨量以避免擱淺,這對供應鏈造成一定程度的影響,因此商品價格在新冠疫情期間大幅上漲。

此外,厄爾尼諾現象可能影響環球大宗商品市場的供應鏈,有報道指,暴雨導致智利的銅礦開採活動暫停。然而,亞洲乾燥的天氣及較短的雨季,實際上是有利於鋁土礦、鎳和錫等其他金屬和礦石的提取。

從表面看,厄爾尼諾現象的風險,與環球食品價格似乎沒有太大關係。舉例來說,美國商務部國家海洋和大氣管理局制定出用於衡量太平洋水溫變化的海洋厄爾尼諾指數(Oceanic Nino Index,下稱「ONI」)與環球食品價格走勢幾乎沒有相同之處(圖二)。

ONI得分為0.5,表示厄爾尼諾強度較弱,1表示強度為中等,1.5為強,而2為極強。如圖所示,ONI飆升代表厄爾尼諾現象更為嚴重,偶爾會隨着環球食品價格大幅上漲。最近ONI得分有所上升,但食品價格卻按年下降。

油價與食品價走勢存密切關係

不過,天氣條件和供應預期只是影響環球食品價格的其中一個因素,而對需求預期以及生產成本,尤其是和能源成本同樣重要,甚至更為重要。這解釋了為何過往環球石油與食品價格走勢一直存在密切關係(圖三)。能源價格上升,往往反映金融市場對未來經濟增長,以及食品需求的信心有改善,直接導致農業的生產成本上升,能源價格下降則反映相反的情況。

近期的一個明顯例子是在烏克蘭戰爭爆發後,食品價格飆升。食品價格上升的部份原因,是金融市場憂慮來自烏克蘭的小麥及其他農產品出口減少,但在很大程度上亦是由於能源價格上升,因為西方國家對俄羅斯出口實施制裁,以致環球石油及天然氣市場發生巨大變化。

因此,當嘗試剔除能源成本變化對食品價格的影響過後,發現厄爾尼諾現象的可能性指標如ONI,與非能源因素引起的的食品價格變動,存在更緊密的關係(圖四)。從表面來看,這反映厄爾尼諾現象影響食品價格的可能性已開始上升,而食品價格走勢與「温和」天氣模式下大致一致。

油價穩定下 極強厄爾尼諾現象或導致食品價升逾50%

按照這關係可以推測......

資料來源:施羅德投資觀點(2023年8月)

