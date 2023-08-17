近期一手新盤以「平爆價」作招徠，發展商急於低價去貨，二手樓或需要以更低價求售，才可提升競爭力，令減價潮蔓延至二手，二手樓價進一步受壓。在多項因素夾擊下，本港樓價年內未見大幅彈升動力。

根據主要代理行數據，今年7月全港1,196宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，帳面獲利個案共992宗，佔比82.9%，較6月的83.6%，再跌0.7個百分點，數字連跌兩個月，並創近6個月低位。

而觀乎二手市況，近期低價或蝕讓個案頻現，鄰近近期推售新盤的油塘曦臺1座一個中高層單位，實用面積約628平方呎，屬3房間隔，近日以約1,050萬元沽出，呎價約16,720元，持貨約3年帳面損手逾370萬元離場。

其他區分亦錄低價成交，元朗Grand YOHO 8座低層B室一個1房單位，實用面積415平方呎，開價750萬元，放盤半年後，累減85萬元至665萬元沽出，呎價16024元，屬屋苑入伙後新低價。原業主早於2018年9月以840.9萬元一手買入，持貨5年，帳面虧損175.9萬元，單位貶值約21%。

同時，在一手搶去焦點的情況下，二手交投氣氛可謂雪上加霜，主要代理行早前指，全港50個指標屋苑共錄815組客戶於過去周末預約睇樓，按周跌4.1%，並已經連跌7周。

事實上，今年第二季一手私人住宅新盤貨尾量按季增加至19,085伙，創2003年後近20年季度新高，市場預計第3季更會進一步升至2萬伙或以上的水平。在貨尾量高企的情況之下，發展商開價時更受壓，進一步拖低一手售價。與此同時，加息陰霾未散，不少人寧願轉買為租，遂亦會繼續拖累二手樓價表現，故料一二手樓價年內未見大幅彈升動力。

記者：潘淑盈



▲ 下半年樓價 難大幅彈升