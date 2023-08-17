普徠仕：加息尾聲 美債吸引 財金專欄 2023/08/17 分享： 分享： 各大央行的加息周期接近尾聲，利率見頂將為配置美國國債息變陡斜提供吸引的機會，但這個過程或將需時數個月，投資者需要保持耐心。在未來全球利率周期接近轉折點的數個月內，債券市場波動或將升溫。 全球中央銀行有望 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : Scott Solomon 普徠仕靈活環球債券策略聯席基金經理Quentin Fitzsimmons 普徠仕靈活環球債券策略聯席基金經理 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 安本：環球股息策略跑贏大市 2023/08/16 安本：環球股息策略跑贏大市 中金：美國PPI下半年續回升 2023/08/15 中金：美國PPI下半年續回升 施羅德：聯儲局不會過早減息 2023/08/11 施羅德：聯儲局不會過早減息 瑞士百達：看好債券 鎖定高息 2023/08/10 瑞士百達：看好債券 鎖定高息 瑞銀：中國穩增長帶來投資機會 2023/08/09 瑞銀：中國穩增長帶來投資機會 經濟 美國 英國 通脹 加息 貨幣政策 英鎊 總統大選 新興市場 風險管理