普徠仕：加息尾聲 美債吸引

各大央行的加息周期接近尾聲，利率見頂將為配置美國國債息變陡斜提供吸引的機會，但這個過程或將需時數個月，投資者需要保持耐心。在未來全球利率周期接近轉折點的數個月內，債券市場波動或將升溫。

全球中央銀行有望

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