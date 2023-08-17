  • 30°C
香港時間 : 2023817日 (週四) 02:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

普徠仕：加息尾聲 美債吸引

財金專欄 2023/08/17

分享：

分享：

各大央行的加息周期接近尾聲，利率見頂將為配置美國國債息變陡斜提供吸引的機會，但這個過程或將需時數個月，投資者需要保持耐心。在未來全球利率周期接近轉折點的數個月內，債券市場波動或將升溫。

全球中央銀行有望

...

撰文 : Scott Solomon 普徠仕靈活環球債券策略聯席基金經理
Quentin Fitzsimmons 普徠仕靈活環球債券策略聯席基金經理

欄名 : 名家觀點

最新專欄文章

安本：環球股息策略跑贏大市
2023/08/16
安本：環球股息策略跑贏大市
中金：美國PPI下半年續回升
2023/08/15
中金：美國PPI下半年續回升
施羅德：聯儲局不會過早減息
2023/08/11
施羅德：聯儲局不會過早減息
瑞士百達：看好債券 鎖定高息
2023/08/10
瑞士百達：看好債券 鎖定高息
瑞銀：中國穩增長帶來投資機會
2023/08/09
瑞銀：中國穩增長帶來投資機會
經濟 美國 英國 通脹 加息 貨幣政策 英鎊 總統大選 新興市場 風險管理

上一篇文章

調整料有限 中移動收集

下一篇文章

「羅馬」的衰落

推薦文章

無懼打壓谷超算 急建硬件謀應用
無懼打壓谷超算 急建硬件謀應用
選股情報 - 跟股神買美債？
跟股神買美債？
有政戲 - 網騙層出不窮 多間銀行被冒成苦主
網騙層出不窮 多間銀行被冒成苦主
宏觀眼界 - 基辛格來華與投資
基辛格來華與投資