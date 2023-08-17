木漿價格跌 維達見曙光

港股第四日下跌，或要下試18000點，關鍵是人民幣能否反彈，又或中央短期會否出招。市況短期震盪，可留意有概念的股份，如維達國際（03331）最壞的時間有望過去，因為成本即將回落，下半年業績可以反彈。

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