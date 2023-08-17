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木漿價格跌 維達見曙光

財金專欄 2023/08/17

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港股第四日下跌，或要下試18000點，關鍵是人民幣能否反彈，又或中央短期會否出招。市況短期震盪，可留意有概念的股份，如維達國際（03331）最壞的時間有望過去，因為成本即將回落，下半年業績可以反彈。

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 旗形 維達國際（03331） 人民幣 板塊

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