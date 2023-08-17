木漿價格跌 維達見曙光 財金專欄 2023/08/17 分享： 分享： 港股第四日下跌，或要下試18000點，關鍵是人民幣能否反彈，又或中央短期會否出招。市況短期震盪，可留意有概念的股份，如維達國際（03331）最壞的時間有望過去，因為成本即將回落，下半年業績可以反彈。 維 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 人民幣8月貶值2% 恒指要試180（第四版） 2023/08/16 人民幣8月貶值2% 恒指要試180（第四版） 中字股實力談 - 粵投10厘息 跌市避風塘 2023/08/16 粵投10厘息 跌市避風塘 中字股實力談 - 人民幣失7.3 恒指現死亡交叉（第四版） 2023/08/15 人民幣失7.3 恒指現死亡交叉（第四版） 中字股實力談 - 雲業務起飛 帶起中移動 2023/08/15 雲業務起飛 帶起中移動 中字股實力談 - 港股從消磨到肅殺戰 下個轉折點要「處暑」（第四版） 2023/08/14 港股從消磨到肅殺戰 下個轉折點要「處暑」（第四版） 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 旗形 維達國際（03331） 人民幣 板塊