  • 30°C
香港時間 : 2023816日 (週三) 23:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

西方制裁持續發力 俄久守必失

國際 22:37 2023/08/16

分享：

分享：

俄烏戰爭爆發後，俄羅斯在經濟上嚴防死守，憑盡量自給自足的體系，加上資本管制，面對國際制裁，經濟增長甚至比個別歐美國家好，俄羅斯盧布滙價維持堅挺。可是，兵法有云，久攻必疲，久守必失，盧布滙價似乎漸漸守不住，今年以來不斷下滑，兌每美元日前曾失守100關，是去年3月以來首次。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

相關文章

人口縮政府莫財 意大利向銀行開刀
2023/08/15
人口縮政府莫財 意大利向銀行開刀
夏威夷慘烈山火 全球暖化重大警號
2023/08/14
夏威夷慘烈山火 全球暖化重大警號
英國樓市確認轉勢 3大訊號話你知
2023/08/13
英國樓市確認轉勢 3大訊號話你知
WeWork瀕破產 共享辦公室難做
2023/08/10
WeWork瀕破產 共享辦公室難做
歐力爭電池自主 英開首座鋰礦
2023/08/09
歐力爭電池自主 英開首座鋰礦

你可能感興趣

人口縮政府莫財 意大利向銀行開刀
22:10 2023/08/15
人口縮政府莫財 意大利向銀行開刀
夏威夷慘烈山火 全球暖化重大警號
23:00 2023/08/14
夏威夷慘烈山火 全球暖化重大警號
英國樓市確認轉勢 3大訊號話你知
22:16 2023/08/13
英國樓市確認轉勢 3大訊號話你知

最新專欄文章

國金札記 - 人口倒退政府莫財 意大利向銀行開刀
今日
人口倒退政府莫財 意大利向銀行開刀
人口縮政府莫財 意大利向銀行開刀
2023/08/15
人口縮政府莫財 意大利向銀行開刀
國金札記 - 夏威夷慘烈山火 全球暖化重大警號
2023/08/15
夏威夷慘烈山火 全球暖化重大警號
夏威夷慘烈山火 全球暖化重大警號
2023/08/14
夏威夷慘烈山火 全球暖化重大警號
國金札記 - 英樓市轉勢向下3大訊號話你知
2023/08/14
英樓市轉勢向下3大訊號話你知
經濟 軍事 俄羅斯 俄羅斯盧布 戰爭

下一篇文章

【通脹偵察站】抵通脹目標 烏拉圭減息（持續更新）

推薦文章

英國樓市確認轉勢 3大訊號話你知
英國樓市確認轉勢 3大訊號話你知
經濟諾獎得主 解構美國債務
經濟諾獎得主 解構美國債務