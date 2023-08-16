西方制裁持續發力 俄久守必失 國際 22:37 2023/08/16 分享： 分享： 俄烏戰爭爆發後，俄羅斯在經濟上嚴防死守，憑盡量自給自足的體系，加上資本管制，面對國際制裁，經濟增長甚至比個別歐美國家好，俄羅斯盧布滙價維持堅挺。可是，兵法有云，久攻必疲，久守必失，盧布滙價似乎漸漸守不住，今年以來不斷下滑，兌每美元日前曾失守100關，是去年3月以來首次。 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 人口縮政府莫財 意大利向銀行開刀 2023/08/15 人口縮政府莫財 意大利向銀行開刀 夏威夷慘烈山火 全球暖化重大警號 2023/08/14 夏威夷慘烈山火 全球暖化重大警號 英國樓市確認轉勢 3大訊號話你知 2023/08/13 英國樓市確認轉勢 3大訊號話你知 WeWork瀕破產 共享辦公室難做 2023/08/10 WeWork瀕破產 共享辦公室難做 歐力爭電池自主 英開首座鋰礦 2023/08/09 歐力爭電池自主 英開首座鋰礦 你可能感興趣 人口縮政府莫財 意大利向銀行開刀 22:10 2023/08/15 人口縮政府莫財 意大利向銀行開刀 夏威夷慘烈山火 全球暖化重大警號 23:00 2023/08/14 夏威夷慘烈山火 全球暖化重大警號 英國樓市確認轉勢 3大訊號話你知 22:16 2023/08/13 英國樓市確認轉勢 3大訊號話你知 最新專欄文章 國金札記 - 人口倒退政府莫財 意大利向銀行開刀 今日 人口倒退政府莫財 意大利向銀行開刀 人口縮政府莫財 意大利向銀行開刀 2023/08/15 人口縮政府莫財 意大利向銀行開刀 國金札記 - 夏威夷慘烈山火 全球暖化重大警號 2023/08/15 夏威夷慘烈山火 全球暖化重大警號 夏威夷慘烈山火 全球暖化重大警號 2023/08/14 夏威夷慘烈山火 全球暖化重大警號 國金札記 - 英樓市轉勢向下3大訊號話你知 2023/08/14 英樓市轉勢向下3大訊號話你知 經濟 軍事 俄羅斯 俄羅斯盧布 戰爭