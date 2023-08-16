西方制裁持續發力 俄久守必失

俄烏戰爭爆發後，俄羅斯在經濟上嚴防死守，憑盡量自給自足的體系，加上資本管制，面對國際制裁，經濟增長甚至比個別歐美國家好，俄羅斯盧布滙價維持堅挺。可是，兵法有云，久攻必疲，久守必失，盧布滙價似乎漸漸守不住，今年以來不斷下滑，兌每美元日前曾失守100關，是去年3月以來首次。

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