郵輪碼頭亂局是契機 勿讓啟德淪孤島 財金專欄 2023/08/17 分享： 分享： 耗資82億元興建的啟德郵輪碼頭啟用10年，交通配套依然未解決，逾5,000平方米的商業樓面十室九空。 大型郵輪「海洋光譜號」早前來港，令問題暴露，正好促使港府思考短中長期的解決方案。 卓永興率部門 統籌交 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 催谷夜間市道 不等於要搞「大笪地」 2023/08/16 催谷夜間市道 不等於要搞「大笪地」 有政戲 - 重塑香港「不夜城」 各方有何好蹺？ 2023/08/15 重塑香港「不夜城」 各方有何好蹺？ 有政戲 - 政商界促樓市「撤辣」 政府會改變立場？ 2023/08/14 政商界促樓市「撤辣」 政府會改變立場？ 有政戲 - 美投資禁令 港府評估創科界影響 2023/08/11 美投資禁令 港府評估創科界影響 有政戲 - 的士亂象頻生 記分懲治即可解決？ 2023/08/10 的士亂象頻生 記分懲治即可解決？ 香港 交通 運輸 啟德 郵輪 郵輪碼頭