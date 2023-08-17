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郵輪碼頭亂局是契機 勿讓啟德淪孤島

財金專欄 2023/08/17

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耗資82億元興建的啟德郵輪碼頭啟用10年，交通配套依然未解決，逾5,000平方米的商業樓面十室九空。

大型郵輪「海洋光譜號」早前來港，令問題暴露，正好促使港府思考短中長期的解決方案。

卓永興率部門 統籌交

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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