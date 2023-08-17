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保護亞馬遜森林 南美窮國難富起來？

國際 20:51 2023/08/17

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地球天氣愈來愈熱，解決氣候問題無疑不能再拖，必須多管齊下，不僅要減排，制止能吸收二氧化碳的亞馬遜森林繼續受破壊，亦相當關鍵。然而，日前在巴西舉行的亞馬遜合作條約組織（ACTO）峰會，一如預期無果而終，阻止地球之肺縮水，始終困難重重。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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