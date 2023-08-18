利郎平通街 預測8厘息 財金專欄 2023/08/18 分享： 分享： 港股昨日先急挫後回穩，能否重返19000點還是再失守18000點，要看中央會否出「大招」刺激經濟和消費。但在波動市況下，盈利穩定的高息最為吸引，中國利郎（01234）今年預測息率會有8厘左右，預測市盈 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【港股交叉點】恒指死貓彈Vs拗腰彈（第四版） 2023/08/17 【港股交叉點】恒指死貓彈Vs拗腰彈（第四版） 中字股實力談 - 木漿價格跌 維達見曙光 2023/08/17 木漿價格跌 維達見曙光 中字股實力談 - 人民幣8月貶值2% 恒指要試180（第四版） 2023/08/16 人民幣8月貶值2% 恒指要試180（第四版） 中字股實力談 - 粵投10厘息 跌市避風塘 2023/08/16 粵投10厘息 跌市避風塘 中字股實力談 - 人民幣失7.3 恒指現死亡交叉（第四版） 2023/08/15 人民幣失7.3 恒指現死亡交叉（第四版） 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 國家統計局 中國利郎（01234） 人民幣 板塊