利郎平通街 預測8厘息

港股昨日先急挫後回穩，能否重返19000點還是再失守18000點，要看中央會否出「大招」刺激經濟和消費。但在波動市況下，盈利穩定的高息最為吸引，中國利郎（01234）今年預測息率會有8厘左右，預測市盈

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