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銀主盤量上升 拖累樓市復常

地產 14:00 2023/08/18

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銀行加息陰霾持續籠罩樓市，由於息率上升供樓人士百上加斤，斷供個案上升令銀主盤積存急升，財務機構為減少呆壞帳壓力，紛紛減價促銷手上銀主，進一步拖累樓市復常。

  • 拖欠3個月以上的負資產住宅按揭貸款比率，上升至0.09%
  • 半新盤淪為銀主盤，西營盤瑧蓺高層J室銀主放售
  • 銀主盤累積逾214伙，銀行同樣擔心樓價回落令壞帳上升

今年第二季樓價連跌2個月，金管局數據顯示，次季負資產數字約3,341宗，雖然按季減少48%，但是拖欠3個月以上的負資產住宅按揭貸款比率，由第一季末的0.04%，上升至第二季末的0.09%，拖欠供款比率上升，反映銀主盤數量將持續上升，對於銀行放貸意慾有所影響，直接拖低交投。

其次，由於銀主盤持續上升（累積逾214伙），銀行同樣擔心樓價回落令壞帳上升，故近月加快減價出售銀主盤，個別銀主盤甚至以震撼低價易手。

如西營盤瑧蓺高層J室，實用面積221平方呎，原業主2018年向財務公司借貸買入單位，成交價1,025.2萬元，最終淪為銀主盤，本月初以490萬元售出，5年貶值52%，可見銀主沽貨比普通業主更激進，面對龐大銀主存量對二手樓價的影響愈來愈明顯。

另外，近期銀主盤漸漸滲透新盤市場，繼九龍塘喇沙利道晟林大批單位由清盤人以低價促銷後，何文田傲玟同樣因為大業主資金斷裂而被接管，目前有380伙（全盤401伙）準備本月發售，按目前市況估計需要以吸引價發售，可見銀主盤對樓市困擾日益惡化。

 

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撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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