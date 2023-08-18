PGIM：歐美弱勢通脹 中國或軟着陸 財金專欄 2023/08/18 分享： 分享： 綜觀環球形勢，PGIM認為，未來美國、歐洲將會出現「弱勢通脹」，中國則有一半機會出現軟着陸。 2023年上半年再次提醒，已經進入宏觀經濟更為動盪的時期，政權更迭可能為近年以來最頻繁，影響亦更深遠。美國經 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : Daleep Singh 保德信固定收益（PGIM Fixed Income）首席全球經濟師兼全球宏觀經濟研究主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 普徠仕：加息尾聲 美債吸引 2023/08/17 普徠仕：加息尾聲 美債吸引 安本：環球股息策略跑贏大市 2023/08/16 安本：環球股息策略跑贏大市 中金：美國PPI下半年續回升 2023/08/15 中金：美國PPI下半年續回升 施羅德：聯儲局不會過早減息 2023/08/11 施羅德：聯儲局不會過早減息 瑞士百達：看好債券 鎖定高息 2023/08/10 瑞士百達：看好債券 鎖定高息 美國 銀行 通脹 金融 中美關係 GDP 歐元