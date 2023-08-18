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PGIM：歐美弱勢通脹 中國或軟着陸

財金專欄 2023/08/18

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綜觀環球形勢，PGIM認為，未來美國、歐洲將會出現「弱勢通脹」，中國則有一半機會出現軟着陸。

2023年上半年再次提醒，已經進入宏觀經濟更為動盪的時期，政權更迭可能為近年以來最頻繁，影響亦更深遠。美國經

...

撰文 : Daleep Singh 保德信固定收益（PGIM Fixed Income）首席全球經濟師兼全球宏觀經濟研究主管

欄名 : 名家觀點

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