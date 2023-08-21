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哪些經濟體最受厄爾尼諾影響？

國際 00:03 2023/08/21

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施羅德2023年8月發表的《投資觀點》提及，今年冬季好大機會發生的厄爾尼諾現象，可能會令不少新興市場央行因食品通脹壓力紓緩，而正步向寬鬆貨幣政策的模式扭轉，詳見：【下一頁】或點擊圖一至圖四放大

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在其他條件不變的情況下，食品通脹上升將會對實際收入造成壓力，從而對非食品商品帶來負面影響，亦縮小了央行的減息空間。因此，厄爾尼諾現象更有可能對新興市場經濟預測帶來滯脹風險。

哪些經濟體會受到最大影響？

盡管如此，農產量及價格的影響，對各新興市場國亦有所不同。畢竟，較貧窮的國家更依賴農產品出口，以維持當地生計和經濟增長。食品價格上升，以及商品供應短缺，可能對較貧窮的新興市場造成嚴重影響，甚至可能引發社會動盪。

與此同時，如果農產量損失超過價格升幅，那些屬主要淨食品出口國的新興市場經濟體（圖五），可能會出現出口收入損失。

點擊圖片放大

例如，巴西的食品淨出口相當於國內生產總值（GDP）約5%，值得注意的是海洋厄爾尼諾指數（Oceanic Nino Index，簡稱「ONI」）的波動與國內生產總值增長有密切關係（圖六）。這意味着，雖然較高的農產量確保巴西經濟於2023年上半年的增長快於預期，但如果厄爾尼諾現象增強，這種利好局面或會在未來幾個月逆轉。

食品在CPI佔比成另一關鍵

與此同時，糧食淨進口國將承受價格上漲的壓力，這將需要國內需求下降，或逼使擴大貿易逆差或削減其他商品進口以增加資金，繼而拖累整體國內生產總值，食品通脹亦將會隨之加劇。然而，新興市場面臨的通脹影響並不平均，因為食品在不同國家的消費佔比並不相同。例如，食品在印度消費者物價指數（CPI）佔比約一半（圖七），但在其他新興市場......

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

資料來源：施羅德投資觀點（2023年8月）

施羅德對於美國加息影響經濟的分析，詳見：【下一頁

施羅德對於經濟周期內不同階段的債券部署建議，詳見：【下一頁

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撰文 : David Rees 施羅德資深新興市場經濟師

欄名 : 投資心德

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