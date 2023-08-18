西九文化區財困 住宅租轉賣解資金荒？

西九文化區陷財困，主席唐英年承諾自己搞掂，政府不必再揼錢，但數以百億元的資金缺口從何而來？有財金中人指，只要改變其住宅項目只租不賣的模式，不必建高加密，可解決短中期資金流問題。但若要把西九文化區住宅項

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