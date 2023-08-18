西九文化區財困 住宅租轉賣解資金荒？ 財金專欄 2023/08/18 分享： 分享： 西九文化區陷財困，主席唐英年承諾自己搞掂，政府不必再揼錢，但數以百億元的資金缺口從何而來？有財金中人指，只要改變其住宅項目只租不賣的模式，不必建高加密，可解決短中期資金流問題。但若要把西九文化區住宅項 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 郵輪碼頭亂局是契機 勿讓啟德淪孤島 2023/08/17 郵輪碼頭亂局是契機 勿讓啟德淪孤島 有政戲 - 催谷夜間市道 不等於要搞「大笪地」 2023/08/16 催谷夜間市道 不等於要搞「大笪地」 有政戲 - 重塑香港「不夜城」 各方有何好蹺？ 2023/08/15 重塑香港「不夜城」 各方有何好蹺？ 有政戲 - 政商界促樓市「撤辣」 政府會改變立場？ 2023/08/14 政商界促樓市「撤辣」 政府會改變立場？ 有政戲 - 美投資禁令 港府評估創科界影響 2023/08/11 美投資禁令 港府評估創科界影響 西九文化區 唐英年 馮程淑儀