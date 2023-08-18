保護亞馬遜森林 南美窮國難富起來？ 財金專欄 2023/08/18 分享： 分享： 地球天氣愈來愈熱，解決氣候問題無疑不能再拖，必須多管齊下，不僅要減排，制止能吸收二氧化碳的亞馬遜森林繼續受破壞亦相當關鍵。然而，日前在巴西舉行的亞馬遜合作條約組織（ACTO）峰會，一如預期無果而終，阻 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 保護亞馬遜森林 南美窮國難富起來？ 2023/08/17 保護亞馬遜森林 南美窮國難富起來？ 國金札記 - 西方制裁持續發力 俄久守必失？ 2023/08/17 西方制裁持續發力 俄久守必失？ 西方制裁持續發力 俄久守必失 2023/08/16 西方制裁持續發力 俄久守必失 國金札記 - 人口倒退政府莫財 意大利向銀行開刀 2023/08/16 人口倒退政府莫財 意大利向銀行開刀 國金札記 - 夏威夷慘烈山火 全球暖化重大警號 2023/08/15 夏威夷慘烈山火 全球暖化重大警號 石油 碳中和 巴西 南美洲 亞馬遜森林 圭亞那 可持續發展 天氣 美元