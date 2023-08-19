房雷未拆除 港股現雙頂

投資者期望的中央大招未見影，人民幣8月更貶值2.7%，港股今個月已跌超過2000點，不排除下周有反彈。只是恒生指數出現「雙頂」形態，量度下跌目標16198點，仍然是有反彈無升幅局面，關鍵是中央如何拆房

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