房雷未拆除 港股現雙頂 財金專欄 2023/08/19 分享： 分享： 投資者期望的中央大招未見影，人民幣8月更貶值2.7%，港股今個月已跌超過2000點，不排除下周有反彈。只是恒生指數出現「雙頂」形態，量度下跌目標16198點，仍然是有反彈無升幅局面，關鍵是中央如何拆房 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【國策與港股】樂觀估計與尋底現實的差距（第四版） 2023/08/18 【國策與港股】樂觀估計與尋底現實的差距（第四版） 中字股實力談 - 利郎平通街 預測8厘息 2023/08/18 利郎平通街 預測8厘息 中字股實力談 - 【港股交叉點】恒指死貓彈Vs拗腰彈（第四版） 2023/08/17 【港股交叉點】恒指死貓彈Vs拗腰彈（第四版） 中字股實力談 - 木漿價格跌 維達見曙光 2023/08/17 木漿價格跌 維達見曙光 中字股實力談 - 人民幣8月貶值2% 恒指要試180（第四版） 2023/08/16 人民幣8月貶值2% 恒指要試180（第四版） 雙頂 人民幣 中國人民銀行 國有內銀股 中國證監會 恒生指數 恒生中國企業指數 碧桂園（02007） 中國恒大（03333） 印花稅