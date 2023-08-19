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房雷未拆除 港股現雙頂

財金專欄 2023/08/19

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投資者期望的中央大招未見影，人民幣8月更貶值2.7%，港股今個月已跌超過2000點，不排除下周有反彈。只是恒生指數出現「雙頂」形態，量度下跌目標16198點，仍然是有反彈無升幅局面，關鍵是中央如何拆房

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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雙頂 人民幣 中國人民銀行 國有內銀股 中國證監會 恒生指數 恒生中國企業指數 碧桂園（02007） 中國恒大（03333） 印花稅

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