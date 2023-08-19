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央行分支齊掛牌 機構改革臨深水

財金專欄 2023/08/19

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中國人民銀行的地方分支機構，以省、單列市、地市3層級逾700塊新牌子，擇吉日8月18日在全國統一掛起，由之實現了3月公布的《黨和國家機構改革方案》中，「統籌推進中國人民銀行分支機構改革」的重要一步，由

...

撰文 : 金里仁

欄名 : 國情知聞

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