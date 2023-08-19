央行分支齊掛牌 機構改革臨深水 財金專欄 2023/08/19 分享： 分享： 中國人民銀行的地方分支機構，以省、單列市、地市3層級逾700塊新牌子，擇吉日8月18日在全國統一掛起，由之實現了3月公布的《黨和國家機構改革方案》中，「統籌推進中國人民銀行分支機構改革」的重要一步，由 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 政策做加法 重在「強協同」 2023/08/18 政策做加法 重在「強協同」 國情知聞 - 中國經濟前路 關注青年「兩率」 2023/08/17 中國經濟前路 關注青年「兩率」 國情知聞 - 縣域商業 經濟新路 2023/08/16 縣域商業 經濟新路 國情知聞 - 中國經濟增長 溫和「穩5」 2023/08/15 中國經濟增長 溫和「穩5」 國情知聞 - 經濟兩大事 普查與督察 2023/08/14 經濟兩大事 普查與督察 中國 中國人民銀行 金融 經濟 貨幣政策 金融機構 金融監管機構 中國證監會 國家外滙管理局 朱鎔基