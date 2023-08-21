騰訊 （00700） 上周公布次季業績，盈利勝市場預期，但由於並非所有分部業務全綫向好，業績結果未盡如人意，未有能力帶動公司股價在持續惡化的市況中扭轉跌勢，故投資者對騰訊宜保持耐心。

2023年第二季，騰訊收入按年增11%至1,492.1億元（人民幣‧下同），遜於彭博綜合市場預期的增長13%；Non-IFRS純利按年增長33%至325.4億元，勝於彭博綜合市場預期的增長29%；純利率26%，處2021年以來最高水平。

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由於廣告業務增長及利潤率提升的利好，與遊戲業務的疲弱有所抵銷，導致騰訊績後未能迎來盈測上調。截至上周五，彭博綜合預測騰訊全年盈利增長28.2%至1,482億元，較5月公司出第一季業績後當周綜合預測的1,466元相差無幾。與此同時，各企績後也只是按數據微調目標價，未見大幅調升，這也解釋了公司績後無力升的原因。

對騰訊後市比較樂觀的摩根大通指，公司廣告以外板塊的收入疲軟是暫時的，而利潤率改善則是結構性的，因此預計騰訊的盈利增長將在未來幾個季度進一步加速，預計達到40%至60%。更重要的是，該行預計利潤結構的改善將使騰訊的盈利增長在2024年保持在20%以上，這使得該股票在未來12個月內具有吸引力。

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本欄認同騰訊利潤率會持續改善，但收入表現的不確定性則是騰訊股價的制肘。除非騰訊做到遊戲、廣告、金融科技及企業服務，三個主要業務的收入均勝市場預期，否則股價一大催化──盈測上調很難出現。而展望第三季，騰訊收入仍有陰霾：

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