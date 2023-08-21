「長勝將軍」劉國傑：企業文化如何導致危機出現？

企業文化如何會導致企業危機出現？首源投資旗下首域盈信資產管理（FSSA）管理合夥人劉國傑認為忽視經營環境，只顧訂立較高銷售目標，可能是公司文化造成的惡果。

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在日本專為即將退休的年老企業東主，提供顧問及中介服務的併購諮詢服務商Nihon M&A Center奉行積極進取及追求銷售的企業文化，其附屬公司在2021年12月錄得異常的銷售入帳，引起市場注意。

該公司經內部調查後，其管理層發現多宗類似事件，當中涉及80多名僱員，原來公司經紀承受來自高級管理層的巨大壓力，極力避免所屬部門的成績落後所致。劉國傑相信，公司總裁親自與僱員面對面交流，應會有助解決問題，打算繼續監察情況，以確定總裁採取的措施能否成功改變企業文化。

另一例子，百勝中國 （09987） ……更多內容，用戶請登入。

撰文：首源投資旗下首域盈信資產管理（FSSA）管理合夥人劉國傑

編輯：鍾采餘

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