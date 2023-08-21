澳元量度跌幅目標63美仙 財金專欄 2023/08/21 分享： 分享： 投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 蕭悅潾 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元失守上升軌 下試1.07美元 今日 歐元失守上升軌 下試1.07美元 英鎊短期支持1.265美元 今日 英鎊短期支持1.265美元 日圓140阻力大 今日 日圓140阻力大 紐元反彈阻力60美仙 今日 紐元反彈阻力60美仙 加元向1.36進發 今日 加元向1.36進發 你可能感興趣 歐元失守上升軌 下試1.07美元 今日 01:00 歐元失守上升軌 下試1.07美元 英鎊短期支持1.265美元 今日 01:00 英鎊短期支持1.265美元 日圓140阻力大 今日 01:00 日圓140阻力大 最新專欄文章 歐元失守上升軌 下試1.07美元 今日 歐元失守上升軌 下試1.07美元 加元向1.36進發 今日 加元向1.36進發 紐元反彈阻力60美仙 今日 紐元反彈阻力60美仙 日圓140阻力大 今日 日圓140阻力大 英鎊短期支持1.265美元 今日 英鎊短期支持1.265美元 外滙貨幣 澳元