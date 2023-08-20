商業化無人的士 美加州搶先推

無人駕駛技術乍聽像科幻電影情節，但其實並不遙遠，有大量科企進駐的美國加州甚至開始商業化運行，州政府已在8月10日同意通用汽車（General Motors）旗下的Cruise和Google母企Alphabet旗下的Waymo，擴大其自動駕駛的士在三藩市的營運，大批無人的士在市內走來走去，具里程碑意義。

...