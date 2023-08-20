商業化無人的士 美加州搶先推 國際 22:41 2023/08/20 分享： 分享： 無人駕駛技術乍聽像科幻電影情節，但其實並不遙遠，有大量科企進駐的美國加州甚至開始商業化運行，州政府已在8月10日同意通用汽車（General Motors）旗下的Cruise和Google母企Alphabet旗下的Waymo，擴大其自動駕駛的士在三藩市的營運，大批無人的士在市內走來走去，具里程碑意義。 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 保護亞馬遜森林 南美窮國難富起來？ 2023/08/17 保護亞馬遜森林 南美窮國難富起來？ 西方制裁持續發力 俄久守必失 2023/08/16 西方制裁持續發力 俄久守必失 人口縮政府莫財 意大利向銀行開刀 2023/08/15 人口縮政府莫財 意大利向銀行開刀 能源專家破解「脫碳」狂想 擺脫化石燃料路漫漫 2023/08/18 能源專家破解「脫碳」狂想 擺脫化石燃料路漫漫 夏威夷慘烈山火 全球暖化重大警號 2023/08/14 夏威夷慘烈山火 全球暖化重大警號 你可能感興趣 保護亞馬遜森林 南美窮國難富起來？ 20:51 2023/08/17 保護亞馬遜森林 南美窮國難富起來？ 西方制裁持續發力 俄久守必失 22:37 2023/08/16 西方制裁持續發力 俄久守必失 人口縮政府莫財 意大利向銀行開刀 22:10 2023/08/15 人口縮政府莫財 意大利向銀行開刀 最新專欄文章 國金札記 - 保護亞馬遜森林 南美窮國難富起來？ 2023/08/18 保護亞馬遜森林 南美窮國難富起來？ 保護亞馬遜森林 南美窮國難富起來？ 2023/08/17 保護亞馬遜森林 南美窮國難富起來？ 國金札記 - 西方制裁持續發力 俄久守必失？ 2023/08/17 西方制裁持續發力 俄久守必失？ 國金札記 - 人口倒退政府莫財 意大利向銀行開刀 2023/08/16 人口倒退政府莫財 意大利向銀行開刀 國金札記 - 夏威夷慘烈山火 全球暖化重大警號 2023/08/15 夏威夷慘烈山火 全球暖化重大警號 交通事故 自動駕駛 三藩市 Uber 運輸 交通 加利福尼亞 美國