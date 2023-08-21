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政府搞旺夜經濟 施政報告前有計？

財金專欄 2023/08/21

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財爺陳茂波提出要搞旺香港的「夜經濟」，一石激起千重浪，即引起社會熱烈討論，特首李家超昨日也表明，短期內要「搞活夜晚市面」。官場中人認為，政府有些政策料可快出台，未必要等到10月施政報告。

副司長黃偉綸牽

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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