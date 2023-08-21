政府搞旺夜經濟 施政報告前有計？ 財金專欄 2023/08/21 分享： 分享： 財爺陳茂波提出要搞旺香港的「夜經濟」，一石激起千重浪，即引起社會熱烈討論，特首李家超昨日也表明，短期內要「搞活夜晚市面」。官場中人認為，政府有些政策料可快出台，未必要等到10月施政報告。 副司長黃偉綸牽 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 西九文化區財困 住宅租轉賣解資金荒？ 2023/08/18 西九文化區財困 住宅租轉賣解資金荒？ 有政戲 - 郵輪碼頭亂局是契機 勿讓啟德淪孤島 2023/08/17 郵輪碼頭亂局是契機 勿讓啟德淪孤島 有政戲 - 催谷夜間市道 不等於要搞「大笪地」 2023/08/16 催谷夜間市道 不等於要搞「大笪地」 有政戲 - 重塑香港「不夜城」 各方有何好蹺？ 2023/08/15 重塑香港「不夜城」 各方有何好蹺？ 有政戲 - 政商界促樓市「撤辣」 政府會改變立場？ 2023/08/14 政商界促樓市「撤辣」 政府會改變立場？ 香港 施政報告 李家超 陳茂波 黃偉綸 財政司