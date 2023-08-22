洪灝：黃金配置至少10%（「市場不尋常訊號」第二版）

問：對於黃金，您覺得會有比較大的配置價值嗎？

洪灝：我這個意見沒有參考的價值，我覺得黃金這個東西挺好的。

為什麼中國人結婚要送黃金首飾呢？

黃金這個東西，它不僅僅是有所謂的古老傳承，它是人類的信念。

在美元信用破滅的時候，如果沒有一個新的替代的貨幣產生，大家還是會回歸到黃金。

所以你問我黃金，我說買。

當然，這種帶有濃厚的情緒的意見，沒有什麼特別多的參考價值。

問：對於普通投資人來說，您是建議大家投實物金、紙黃金、ETF還是黃金指數？

洪灝：能投實物金就投實物金。

剛才我們講到了，波動性在上升，通脹的不確定在上升。

在整個系統不確定性的時候，你唯一的壓倉物就是一塊黃金。

問：您個人對於黃金倉位的一個配置比例大致會多少？

洪灝：至少10%。

拋開我剛才帶有感情色彩的這些敘述，黃金跟其他資產類別相關性比較低，因此自動就產生了一個風險分散化的作用。

所以我覺得10%可能是需要的。

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市場很多不尋常訊號

思睿集團合夥人、首席經濟學家洪灝在綫上交流表示，今年恒指、上證的目標判斷並沒有改變。但是，我們發現市場很多不尋常的訊號。

此外，滙率本身反映的是兩國勞動生產率的比較。當勞動生產率增長時，貨幣自然而然就會升值。

現在中國位於一個臨界點上，我們必須要決定下一階段的生產力如何發展？是像過去一樣投向鋼筋水泥，還是投向科研，這是一個問題。



指數不會有很大的機會

但板塊分化非常厲害

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問：對於年內港股走勢，您覺得會是什麼樣的？

洪灝：我們沒有改變指數的目標價，恒指23000點，上證3500點，上半年已經非常接近這個目標。

我們不覺得整體的指數有很大的機會，但是板塊分化會非常厲害。

畢竟我們現在不是大水漫灌的政策，而是精准滴灌的政策，那受惠的板塊表現就非常突出了。

即便是房地產這樣的行業，它遇到了這樣那樣的困難，但是我相信再困難的板塊，它都有一波反彈的機會。

所以我覺得，更多的機會可能來自於板塊之間，而不是來自於整體指數的上漲。

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市場很多不尋常訊號

反映出對新模式的探索

問：今年美國的數據一直很好，但有一些很詭異的事情。歷史上來看，黃金跟美國的實際收益率是負向關係的，今年變正向了。還有一個更奇怪的事情，美國現在政府的負債率這麼高，反而這次新發國債超募了，好多人在買美國國債。這是比較少見的情形。

所以，這種情形會是以後經常出現的一個狀態，還是本身就是市場會有一些變化的先兆和訊號？



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滙率的本質是勞動生產率的變化

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