東亞南電商面對的危與機

東亞南電商Sea（美：SE）作為疫情時期的倍升股，一直被受關注，近期，自公布2023年第二季業績後，股價呈尋底格局，按歷史高位計，大跌近九成，難怪最近惹得投機者關注，因此，筆者想從第二季運營情況開始，淺談一下，Sea接下來面對的挑戰。

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挑戰一：整體營收低於市場預期，影響估值修復。本年第二季總收入為30.96億元（美元，下同），低於市場預期的32億元。收入同比增長僅5%，可見並不滿足市場期望，看似與預期差別不大，但與市場充分溝通下仍未達標，績後便容易惹來拋壓。雖然，整體經營利潤及經營利潤率有不同程度改善，然而市場對於收入的增長更加看重，尤其是成長股。



挑戰二：電商板塊Shopee表現不濟，估值上修誘因破滅。市場關注度最高的焦點業務，電商板塊Shopee無論收入及盈利表現均遜預期，核心的平台收入按年增長表現，由上季的46%，下滑至第二季的28%。而且，該公司沒有披露GMV數據，市場對此不滿。



挑戰三：數字娛樂業務流水環比下跌，邊際改善程度低。筆者一直留意，該業務Garena旗下的皇牌遊戲Free Fire，在印度市場被禁後，在巴西市場的運營情況受關注，然而第二季該業務收入表現環比下跌， 加上，Garena本季確認的流水仍在環比下跌到4.6億元，可見重新活躍的玩家付費意願低。

挑戰四：數字金融業務SeaMoney保持高增長存疑。若不吹毛求疵的話，過去數個季度的高速增長帶來的高基數效應，第二季的收入按年增長53.4%，是Sea三大業務之中，運營情況尚算滿意。然而，Shopee未來增速放緩，預計SeaMoney亦難獨善其身。

對於最影響整體估值的電商業務，筆者想淺談一下，Shopee增長放緩的原因有二，一是公司急於改善變現率，減少補貼之下，用戶流失開始顯現；二是面對競爭者，如阿里的Lazada，近期業績公布亦看出Lazada在海外的表現及後續投入均令市場期待，加上Tiktok Shop在東南亞的擴張亦加快。



面對激烈的競爭環境，Shopee難以令市場重新給予高增長預測，除非未來幾個季度有所力證。另外，此次業績會該公司特別提及直播與電商之間的關係，然而如Tiktok及阿里，早已將直播電商作運營，Shopee的策略相信仍需新的資本開支來體現，電商業務的營銷費用率從本年首季的16%增長到第二季的20%已可見一斑，與Sea改善變現率的初衷有所矛盾。



筆者認為，現時高利率的環境持續時間難以判斷，是制約Sea這類成長股的估值上修因素之一，加上，主營業務所處的競爭環境變得激烈，因此近期沽壓大在所難免，而且，股價從歷史高位下跌近九成並不代表估值已經十分合理。



筆者為證監會持牌人，執筆之時，沒有持有上述股票。

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