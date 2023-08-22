美國借錢買樓 比香港容易？

大多數業主或準買家，買樓都會涉及按揭，如果相比香港，美國買屋的按揭評估，對年齡、收入的限制反而更具靈活度，變相更容易上到會。

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在美國，除了銀行外，許多貸款公司也接受海外人士的貸款申請，手續和利率都與銀行相差不大，兩者都是合規、合法的。

投資者在購買房屋之前，只需向美國稅務局（IRS）申請一個納稅人識別號（ITIN），並在申請時出示護照、美國簽證和兩份帶有個人照片的證件即可。

獲得識別號後，投資者可以聯繫當地銀行或貸款公司，提交收入或資產證明以及銀行文件，以證明其有能力支付物業訂金。

在收入證明方面，相比在香港申請貸款時可能因收入不高、自僱或退休而難以提供完善的收入證明而影響貸款的結果，投資者在美國就不必擔心這個問題。

因為在美國，貸款公司可以根據申請者的整個物業投資組合進行評估，若申請人在美國擁有出租物業，只需提供租金收入證明即可。

擁愈多出租物業 能申更高額貸款

換句話說，申請人擁有愈多出租物業，就能申請更高額的貸款，充分享受槓桿效益。銀行審批後，將發出抵押貸款的預先批准，該預批信列明買家可負擔的房屋預算上限和最高可貸款金額。

在美國申請按揭的程序相對簡單，但對於繁忙的香港投資者來說，可能沒有足夠的時間處理這些事務。大家不必擔心，因為香港有一些海外物業代理公司可以提供全面的貸款流程協助。

投資者只需委託可信且經驗豐富的代理公司，便能得到支援。

美國聯邦儲備系統（聯儲局）在7月底再次宣布加息，筆者早前提到，反而為香港投資者創造了良好的投資機會。

在是次加息後，保德信固定收益（PGIM Fixed Income）認為再次加息的空間有限，並預期經濟將持續保持穩健增長；許多大行甚至認為聯儲局可能在2024年初宣布降息。

屆時，持有美國物業的投資者可以考慮向銀行申請貸款，並將所得款用於投資第二個物業，從而實現資產翻倍。

在美國置業的好處是，無論投資者是否具有美國公民身分或綠卡，在當地都可以自由購買房地產，並享受與當地公民相同的法律保障。同樣地，申請貸款也不受申請者國籍的影響。

用資產槓桿效應 實現資產翻倍

此外，即使投資者的收入不高，他們仍然可以依靠在美國的房地產投資組合作為收入證明，這提供了一個獨特的機會，讓投資者能夠利用資產槓桿效應，從而實現資產翻倍的潛力。

投資者想要把握這個機遇，就盡早在美國買入第一所物業，為2024年的投資策略做好準備。

撰文：Capstone 72創辦人胡寶兒

編輯：葉麗雯

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