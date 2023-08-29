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滙豐環研：券商股已反映部分刺激A股政策 偏好信証（持續更新）

研究報告 18:45 2023/08/29

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美國聯儲局在6月暫停加息1次後，7月恢復加息（點擊圖片放大）。在美國經濟仍穩健、通脹緩落的前提下，近日市場預期聯儲局在9月暫加息後，有機會在11月或12月恢復加息0.25厘（點擊圖片放大）

專訪 基金經理方偉昌 談港股最新部署【下一頁

（請點擊圖片放大）

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無論如何，聯邦基金利率維持在5.25至5.5厘至明年第二季的機會偏高，加上歐洲央行、英倫銀行（點擊圖片放大）等主要央行在未來一段時間，維持利率在較高水平機會偏高，只有日本央行中國人民銀行及一些新興市場央行較難將利率上調。讀者除了注意預測股息率逾6厘的收息股之外，也不宜忽視其每股派息增長能力。

延伸閱讀：3原因推美債息創15年高 今次「熊市走峭」非利淡

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－－－－－－－－－－－－－－－

8月29日：

【18：45】中證監等部門在過去的周日宣布多項刺激資本市場的政策，包括通過股票印花稅減半、投資者融資買入證券時的融資保證金最低要求從100%降低至80%等。滙豐環球研究最新發表的報告認為，上述舉措對中國券商股的利好因素已浮現，7月24日至今所覆蓋的券商股股價平均上漲14%，跑贏同期指數表現。

延伸閱讀：A股降印花稅 省交易成本外有一重要訊號

滙豐環研續指出，若要觸發新一輪重新評級，則要等到市場活動改善的實際證據出現，預期將很大程度上取決於中國宏觀前景、樓市市況及地方政府融資趨勢的變化，短期收入壓力仍存在，因此相信券商板塊需喘息一段時間。

在港上市的券商H股之中，滙豐環研較看好......

【18：00】「基金教父」雷賢達評收息股，詳見：【下一頁

【17：15】香港地產及收租股為港人熱門收息股之一，而相關股份提升股息的能力，與香港物業市場前景關係密切。國際物業顧問機構仲量聯行對香港寫字樓市場的最新觀點，詳見：【下一頁

【15：45】中國石化 （00386） 今年上半年盈利雖按年倒退19%至約360億元人民幣，低於市場預期，但是滙豐環球研究最新發表的報告指相信，中石化業績中的弱點是庫存損失令煉油業務陷困境等因素，預期集團擬進行的股票回購及對下半年需求指引樂觀，可支持股價表現。

滙豐環研維持......

【13：30】招商銀行 （03968） 今年上半年盈利按年升約9.1%至約758億元人民幣，美銀最新發表報告指，雖然招行上半年盈利符合預期，並維持其「買入」的投資評級，但卻指其撥備前盈利則按年倒退2.5%，較美銀預期低1%。

美銀認為，招行於零售銀行的業務比例高（抵押貸款、銀行卡、理財收費），因此認為其是內地任何潛在房地產，或是消費相關政策刺激的主要受惠者。不過，美銀調低......

【06：30】本報專欄名家林瑞芬點評收息藍籌股之一友邦保險 （01299） ，分析詳見：【下一頁

【01：00】本報專欄「中字股實力談」評熱門收息股之一的內銀股交通銀行 （03328） ，分析詳見：【下一頁

8月28日：

【18：15】A股交易印花稅由今天起減半，而屬冷門收息股的內地券商股料成最大受惠者之一，相關分析詳見：【下一頁

【16：00】燃氣股雖然並非熱門收息股，但業務有望受惠復常。美銀最新發表的報告指，華潤燃氣 （01193） 在今年上半年，以人民幣計算的核心盈利大致持平，差過該行預期，主要因為接駁用戶及綜合服務的增長較預期為慢，惟公司預期在國企背景及綜合企業的優勢下，現有合約到期時再續約並無困難。

美銀預期，潤燃在2022至2025年每股盈利複合年均增長率約10%，主要受惠於業務自然增長及併購，推動燃氣銷售量上升，以及在產品結構改善下，利潤率提升，故此維持其「買入」的投資評級。不過......

【06：30】霸菱中港股票投資總監方偉昌評收息股，詳見：【下一頁

延伸閱讀：恒大復牌了 內房有救嗎

【01：00】濠賭股在新冠疫情爆發發前，曾是收息股之一。本月中公布中期業績的藍籌濠賭股銀河娛樂 （00027） ，第二季業績復甦動力較第一季明顯增強（點擊圖片放大）之餘，更成為首間恢復派股息的濠賭股。

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綜合至截稿前止的券商預測數據，雖然銀娛2023年預測股息率不足1厘，但是隨着業務持續復甦（點擊圖片放大），加上有新項目陸續落成並投入服務，為增加派息提供動力。更多關於銀娛的分析，詳見：【業務前景】【估值分析

8月27日：

【15：00】內房債務問題，成為香港銀行業務一大變數。東亞銀行 （00023） 上半年業績強勁，純利按年大增76%至26.4億元，惟美銀近日發表的研究報告仍對香港銀行維持審慎態度，主因是業務只有温和增長、內地房地產貸款仍具風險，以及本港商業物業貸款增長受壓等因素影響。

美銀指，東亞上半年淨息差（NIM）為2.03厘，較去年下半年擴闊15點子，而東亞管理層預期下半年NIM繼續擴闊；內地方面......

8月26日：

【09：00】本報專欄「計數揀股」評熱門收息股長江基建 （01038） ，分析詳見：【下一頁

延伸閱讀：港股不絕望 除非人幣跌

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評較冷門的收息股中國通信服務 （00552） ，分析詳見：【下一頁

8月25日：

【18：00】中國太平 （00966） 昨日收市後公布，今年上半年純利按年升約20.5%至52.2億元，而高盛最新發表的研究報告指，雖然中國太平上半年純利較該行及市場預期分別高38%及14%，但認為中國太平是該行覆蓋的保險股之中，新業務價值（NBV）增長面對最大逆風，料其2023年新業務價值將會下跌，維持其「沽售」的投資評級，以及目標價7.9元不變。

高盛續指出......

【14：00】藍籌內地電力股華潤電力 （00836） 上半年核心盈利按年升約74%至66.8億元，滙豐環球研究最新發表的報告指，在滙率並不利好的情況下，潤電中期業績仍然好過該行預期，主因是其火電業務扭虧為盈的步伐較預期快，加上可再生能源業務繼續帶來穩定盈利，維持潤電「買入」的投資評級，並將其目標價由21.2元上調至22.5元。

滙豐環研續指出，在可再生能源方面，潤電管理層表示，今年目標......

【01：00】本報專欄「中字股實力談」評另類收息股中國建築 （03311） ，分析詳見：【下一頁

8月24日：

【21：00】業務重心以大中華地區為主的藍籌股友邦保險 （01299） ，在今早公布今年中期新業務價值（NBV），按實質滙率及固定滙率計，分別按年升約32%及37%。高盛最新發表的研究報告表示，友邦中期業績強勁，期內按實質滙率及固定滙率計的NBV，分別較該行預期高4%及3%，維持友邦「買入」的投資評級，以及目標價101元不變。

高盛表示......

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

更多關於8月第四周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【中資電訊股】【濠賭板塊】【長和】【中電控股】【滙豐控股】【聯想集團】【長江基建】【金沙中國

延伸閱讀：虎年處處通應驗 兔年又如何

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撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 收息股追蹤

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