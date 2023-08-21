5年期LPR利率意外不減  東吳證券：有機推存款減息

近期，下調了中期借貸便利（MLF）利率，再下調1年期貸款市場報價利率（LPR），惟並沒有同時下調5年LPR利率，令市場意外，有分析認為，人民這樣的操作，主要是穩定銀行息差，亦意味着有機會出台一輪存款減息。

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東吳證券表示，人行今次下調了MLF利率，卻不調整5年LPR利率，是歷來首次。人行已經連續兩周令市場意外，上周超預期下調MLF利率15點子。其後又在5年期LPR利率上保持定力、維持在4.2%，為2019年LPR改革後首次5年期利率未跟隨MLF利率下調。

首次5年期利率未跟隨MLF下調

東吳證券認為，在「穩地產」還是「穩銀行」之間，這是當前政策的一道選擇題。地產是穩經濟、穩信心的重點，銀行則是防風險的重要保障。該行認為在地產與銀行的選擇中，本次LPR的「降與不降」一方面是穩定銀行息差，緩解提上日程的地方化債對銀行的影響；另一方面或是對存量房貸利率調降讓出空間，意味着新一輪存款減息與存量貸款利率下調即將落地......更多內容請登入。

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