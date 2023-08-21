美國減少買華貨 不等於貿易脫鈎

美國商務部旗下的普查局，每月都會公布美國的貿易數字，近年因為中美關係差，與中國的貿易數據變化尤其受外界關注。從普查局的數據看，美國從中國入口的貨品，很明顯不斷下滑，最近墨西哥甚至取代中國成為美國最大貿易伙伴，不少人由此推論美國推動與華脫鈎取得成功，惟這種說法有很大盲點。

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