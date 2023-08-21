美國減少買華貨 不等於貿易脫鈎 國際 21:28 2023/08/21 分享： 分享： 美國商務部旗下的普查局，每月都會公布美國的貿易數字，近年因為中美關係差，與中國的貿易數據變化尤其受外界關注。從普查局的數據看，美國從中國入口的貨品，很明顯不斷下滑，最近墨西哥甚至取代中國成為美國最大貿易伙伴，不少人由此推論美國推動與華脫鈎取得成功，惟這種說法有很大盲點。 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 商業化無人的士 美加州搶先推 2023/08/20 商業化無人的士 美加州搶先推 哪些經濟體最受厄爾尼諾影響？ 今日 哪些經濟體最受厄爾尼諾影響？ 保護亞馬遜森林 南美窮國難富起來？ 2023/08/17 保護亞馬遜森林 南美窮國難富起來？ 西方制裁持續發力 俄久守必失 2023/08/16 西方制裁持續發力 俄久守必失 人口縮政府莫財 意大利向銀行開刀 2023/08/15 人口縮政府莫財 意大利向銀行開刀 你可能感興趣 商業化無人的士 美加州搶先推 22:41 2023/08/20 商業化無人的士 美加州搶先推 哪些經濟體最受厄爾尼諾影響？ 今日 17:03 哪些經濟體最受厄爾尼諾影響？ 保護亞馬遜森林 南美窮國難富起來？ 20:51 2023/08/17 保護亞馬遜森林 南美窮國難富起來？ 最新專欄文章 國金札記 - 無人駕駛商業化 普及難題仍待解 今日 無人駕駛商業化 普及難題仍待解 商業化無人的士 美加州搶先推 2023/08/20 商業化無人的士 美加州搶先推 國金札記 - 保護亞馬遜森林 南美窮國難富起來？ 2023/08/18 保護亞馬遜森林 南美窮國難富起來？ 保護亞馬遜森林 南美窮國難富起來？ 2023/08/17 保護亞馬遜森林 南美窮國難富起來？ 國金札記 - 西方制裁持續發力 俄久守必失？ 2023/08/17 西方制裁持續發力 俄久守必失？ 地緣政治 基建 貿易戰 中美貿易戰 中美關係 東盟 美國 中國