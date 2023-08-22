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中海油最平 預測10厘息

財金專欄 2023/08/22

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港股昨日再跌，技術指標RSI超賣，即將反彈。而技術指標頂背馳的中國海洋石油（00883），短期如回調是入市機會，因為公司估值是全球石油股最低之一，加上有10厘預測息率，只要油價保持80美元以上水平，高

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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