中海油最平 預測10厘息 財金專欄 2023/08/22 分享： 分享： 港股昨日再跌，技術指標RSI超賣，即將反彈。而技術指標頂背馳的中國海洋石油（00883），短期如回調是入市機會，因為公司估值是全球石油股最低之一，加上有10厘預測息率，只要油價保持80美元以上水平，高 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股超賣（第四版） 2023/08/21 港股超賣（第四版） 中字股實力談 - 房雷未拆除 港股現雙頂 2023/08/19 房雷未拆除 港股現雙頂 中字股實力談 - 【國策與港股】樂觀估計與尋底現實的差距（第四版） 2023/08/18 【國策與港股】樂觀估計與尋底現實的差距（第四版） 中字股實力談 - 利郎平通街 預測8厘息 2023/08/18 利郎平通街 預測8厘息 中字股實力談 - 【港股交叉點】恒指死貓彈Vs拗腰彈（第四版） 2023/08/17 【港股交叉點】恒指死貓彈Vs拗腰彈（第四版） 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 石油 天然氣 布蘭特期油 紐約期油 中國海洋石油（00883） 新能源 人民幣