港生育全球包尾 津貼雪卵可催谷？ 財金專欄 2023/08/22 分享： 分享： 坊間常言「生仔要考牌」，不少官場、政界中人都對生仔有猶豫，除經濟能力，亦涉及個人規劃、原生家庭影響、養育壓力等等。 本港生育率全球倒數第一，施政報告近來諮詢時，無論政黨或市民均有人就鼓勵生育獻計，包括資 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 政府搞旺夜經濟 施政報告前有計？ 2023/08/21 政府搞旺夜經濟 施政報告前有計？ 有政戲 - 西九文化區財困 住宅租轉賣解資金荒？ 2023/08/18 西九文化區財困 住宅租轉賣解資金荒？ 有政戲 - 郵輪碼頭亂局是契機 勿讓啟德淪孤島 2023/08/17 郵輪碼頭亂局是契機 勿讓啟德淪孤島 有政戲 - 催谷夜間市道 不等於要搞「大笪地」 2023/08/16 催谷夜間市道 不等於要搞「大笪地」 有政戲 - 重塑香港「不夜城」 各方有何好蹺？ 2023/08/15 重塑香港「不夜城」 各方有何好蹺？ 香港 施政報告 公立醫院 生育 私家醫院 雪卵 人工受孕