港生育全球包尾 津貼雪卵可催谷？

坊間常言「生仔要考牌」，不少官場、政界中人都對生仔有猶豫，除經濟能力，亦涉及個人規劃、原生家庭影響、養育壓力等等。

本港生育率全球倒數第一，施政報告近來諮詢時，無論政黨或市民均有人就鼓勵生育獻計，包括資

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