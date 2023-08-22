美國減少買華貨 不等於貿易脫鈎 財金專欄 2023/08/22 分享： 分享： 中國有龐大的勞動力、完善的製造業配套，仍是最具效率供應商之一，中美貿易矛盾純粹令運輸路綫變得迂迴，改變不了市場原則。 美國商務部旗下的普查局每月都會公布美國的貿易數字，近年因為中美關係差，與中國的貿易數 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 美國減少買華貨 不等於貿易脫鈎 2023/08/21 美國減少買華貨 不等於貿易脫鈎 國金札記 - 無人駕駛商業化 普及難題仍待解 2023/08/21 無人駕駛商業化 普及難題仍待解 商業化無人的士 美加州搶先推 2023/08/20 商業化無人的士 美加州搶先推 國金札記 - 保護亞馬遜森林 南美窮國難富起來？ 2023/08/18 保護亞馬遜森林 南美窮國難富起來？ 保護亞馬遜森林 南美窮國難富起來？ 2023/08/17 保護亞馬遜森林 南美窮國難富起來？ 中國 美國 中美關係 貿易 中美貿易戰 亞洲 貿易戰 制裁 東南亞 東盟