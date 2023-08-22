美國減少買華貨 不等於貿易脫鈎

中國有龐大的勞動力、完善的製造業配套，仍是最具效率供應商之一，中美貿易矛盾純粹令運輸路綫變得迂迴，改變不了市場原則。

美國商務部旗下的普查局每月都會公布美國的貿易數字，近年因為中美關係差，與中國的貿易數

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