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美國減少買華貨 不等於貿易脫鈎

財金專欄 2023/08/22

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中國有龐大的勞動力、完善的製造業配套，仍是最具效率供應商之一，中美貿易矛盾純粹令運輸路綫變得迂迴，改變不了市場原則。

美國商務部旗下的普查局每月都會公布美國的貿易數字，近年因為中美關係差，與中國的貿易數

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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