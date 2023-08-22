內地減息為何「遜預期」？

恒指上周收市失守一萬八千點，從今年高位累計跌了逾20%，技術走勢被視為進入熊市區，即預期資金會繼續撤離港股。周一低開後，由於內地減息被指「遜預期」令A股亦繼續調整，上證指數失守三千一百點，港股跌幅加劇

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