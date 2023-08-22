內地減息為何「遜預期」？ 財金專欄 02:30 2023/08/22 分享： 分享： 恒指上周收市失守一萬八千點，從今年高位累計跌了逾20%，技術走勢被視為進入熊市區，即預期資金會繼續撤離港股。周一低開後，由於內地減息被指「遜預期」令A股亦繼續調整，上證指數失守三千一百點，港股跌幅加劇 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 治新冠 學投資！ 2023/08/18 治新冠 學投資！ 投資坐標 - 同是盈喜卻有不同感受！ 2023/08/02 同是盈喜卻有不同感受！ 投資坐標 - 為何紛紛北上消費？ 2023/08/01 為何紛紛北上消費？ 投資坐標 - 業績稍遜預期如何應對？ 2023/07/28 業績稍遜預期如何應對？ 投資坐標 - 報復性反彈之後又如何? 2023/07/26 報復性反彈之後又如何? 利華控股集團（01346） 鴻興印刷集團（00450） 德永佳集團（00321） 東方表行集團（00398） 安徽皖通高速公路（00995） 中國海洋石油（00883） A股 美股 港股 派息比率