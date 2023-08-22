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工銀國際程實：疫後全球經濟呈3個「不一樣」趨勢

財金猛人追蹤 14:18 2023/08/22

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疫情後全球經濟穩步復甦，於不同時期所出現的經濟預測數據變化，工銀國際首席經濟學家程實就以下3個「不一樣」中長期趨勢，分析當中的細節，洞悉全球宏觀形勢的變化。

點擊圖片放大

（1）損失規避，「不一樣」的心理感受；
（2）經濟數據好過預期，「不一樣」預測調整；
（3）時代不同，世事隨之差異，「不一樣」的外生衝擊。

（1）「不一樣」的心理感受

程實指出，當市場出現劇烈波動或不確定性增加時，人們往往容易被負面情緒所主導，從而導致傾向於採取非理性的分析和決策。

他使用了谷歌趨勢統計，利用關鍵字的搜索熱度數據進行分析：

  • 積極情緒關鍵字：「經濟恢復」、「經濟增長」
  • 消極情緒關鍵字：「經濟衰退」、「經濟收縮」

經谷歌趨勢統計結果發現，市場參與者對於消極情緒的反應更加顯著，表現為更高的搜索熱度。

MSCI全球指數與消極情緒關係

程實另一實驗引證，市場參與者消極情緒反應更顯著。將MSCI全球指數的漲、跌幅度，分別與積極情緒、消極情緒放入同一個坐標系中時，MSCI全球指數上漲與積極情緒之間的相關性幾乎為0，相關係數也印證這一關係。

他認為，投資者常受到情緒波動的影響，容易關注眼前的短期損失，而忽視了長期的潛在回報，建議了解行為經濟學理論中「損失規避」與「短視損失厭惡」兩種顯著的心理現象，或許可以避免陷入非理性漩渦。

（2）「不一樣」預測調整

點擊圖片放大

他更引用國際貨幣基金組織（IMF）發表《世界經濟展望》經調整後預測數據，發現3個特徵……更多內容，用戶請登入。

編輯：鍾采餘

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 名家看法

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