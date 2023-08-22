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港股見底未？中金：估值及沽空指標現見底迹象

研究報告 18:22 2023/08/22

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港股在8月中經歷連跌7日後，於8月22日終現較顯著反彈，投資者關注是否現見底的機會。大行中金表示，估值及沽空指標現見底迹象，又認為港股市場「下有底、上有頂」，仍有必要出台更多刺激性政策。

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事實上，恒指於7月底以20361點見頂後，回至8月22日早上最低見17573點，已累跌逾近2,800點，在短期累積這跌幅後，市場關注恒指能否暫時喘定。

對於港股短期能如何扭轉當前困境，中金認為，當局應採取及時果斷的應對措施，尤其是在房地產或中央政府加槓桿方面製定更為切實有效的政策，可以發揮一定作用。從這個角度看，7月中央政治局會議一度推動市場圍繞房地產或中央政府加槓桿方面形成了可能出現積極調整的樂觀預期，不過已經過去一個月也未見太多實質性進展。

中金認為政策可能還會出台，但相比市場期待的一攬子和盤托出式的出台，更有可能的依然是以「順勢而為、循序漸進」的方式推進。如果這一判斷成立，政策出台時點可能......

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撰文 : 錢家鋒

欄名 : 券商有路捉

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