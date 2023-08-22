▲ 樓市吹淡風 新居屋申請亦受波及

樓價高企，市民難以上車置業，多年來一直為本港社會核心問題之一，政府近年已大力推售資助房屋滿足其需要，而最新一期發售的居屋，以市價62折發售。可是，無論申請數量，或是超額倍數均是近年新低，某程度反映樓市吹淡風，就算物業本身價錢再低，也難以勾起市民入市意欲。

居屋2023已於上周截止申請，雖然不乏市區項目，部分市區屋苑最平約169萬元，即不足20萬元首期，經已晉身為業主，但最終卻截收約17萬份申請，相比今輪推出的9,154伙，超額認購僅18倍，創2014年重新銷售居屋以來，申請數量及超額倍數的新低。

居屋銷售反應，往往與樓市氣氛，以及本港實際經濟情況掛鉤，假如市況轉差，就算價格再平，也會出現樓價「愈跌愈沒有人買」的局面，例如2000年科網股爆破後，其後3期推出的居屋，僅超額約1至3倍。相反樓價扶搖直上，普遍市民一方面「望樓興嘆」，但卻會因市況熾熱而看好後市，買賣反應卻甚為理想，例如2018及2019年樓市高峰期時，居屋紛超額達60倍之多，而其後2020年起，卻因為疫情及加息因素，令超額倍數持續下滑。

由於可見，就算居屋自住元素較重，但作為業主也期望享受資產增值，在美國聯儲局年內尚有機會加息，減息時機仍未來臨下，二手私樓價格已率先下挫，近期成交量也未見起色，該股低氣壓也蔓延至資助房屋市場。故此，政府除了繼續增加住屋供應，或要考慮由源頭入手，提振本地經濟表現之餘，又是否可一併考慮為私樓減辣，避免一旦樓市出現崩圍，樓價出現98至03年的大跌浪，屆時才出招救市或為時已晚。

記者：李偉航

