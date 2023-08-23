3原因推美債息創15年高 今次「熊市走峭」非利淡

美國10年期國債孳息率早前創2008年以來新高，導致股市顯著下行。當孳息率上升，股票一般都會下跌，因為債券相對股票而言，變得更具吸引力，而且市盈率（PE）將有所下降。

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至於美國國債孳息率為甚麼會上升？原因有3個，包括：

1. 日本央行調整孳息曲綫控制政策（Yield Curve Control），導致日本國債與美國國債的孳息率差距收窄，美國國債對日本投資者的吸引力因應下降； 2. 隨着債務上限危機化解，美國計劃大幅增加國債發行量； 3. 近期國際評級機構惠譽（Fitch Ratings）下調美國信用評級。

此外，近期國債孳息率上漲似乎反映出，隨着衰退憂慮緩解，增長預期有所改善，通脹數據持續向好，以及基於調查的通脹預期下行。

「熊市走峭」加劇整體環境複雜性

不過，退後一步縱觀全局，就會發現長期利率增速超過短期利率。這一現象被稱作「熊市走峭」，這通常不利經濟。值得注意的是現時「熊市走峭」中的「熊市」，所指的是債券而非股票，因為相比短期債券，投資者一般更傾向於迴避長期債券，從而導致長期孳息率上行。長期「熊市走峭」相對地並不常見，而且通常是由通脹上升憂慮所致。

我們必須盡力了解長期債券孳息率上升的原因，而是次可能是由於增長預期改善，這表明當前的「熊市走峭」並非利淡訊號。事實上，這可能說明......

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景順對於早前美債評級被降的觀點，詳見：【下一頁】

景順對於內地早前減息的看法，詳見：【下一頁】

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