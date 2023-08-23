分拆成賣點 潤電估值增

港股昨日一如預期反彈，反彈目標18500點。而華潤電力（00836）股價同樣具反彈空間，因為火電業務轉虧為盈，全年盈利有望突破100億元，加上息率是板塊中最高，估值有上升空間，催化劑是分拆新能源業務。

...