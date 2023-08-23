分拆成賣點 潤電估值增 財金專欄 2023/08/23 分享： 分享： 港股昨日一如預期反彈，反彈目標18500點。而華潤電力（00836）股價同樣具反彈空間，因為火電業務轉虧為盈，全年盈利有望突破100億元，加上息率是板塊中最高，估值有上升空間，催化劑是分拆新能源業務。 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 人民幣穿7.3+港股超賣 恒指可以彈幾高？（第四版） 2023/08/22 人民幣穿7.3+港股超賣 恒指可以彈幾高？（第四版） 中字股實力談 - 中海油最平 預測10厘息 2023/08/22 中海油最平 預測10厘息 中字股實力談 - 港股超賣（第四版） 2023/08/21 港股超賣（第四版） 中字股實力談 - 房雷未拆除 港股現雙頂 2023/08/19 房雷未拆除 港股現雙頂 中字股實力談 - 【國策與港股】樂觀估計與尋底現實的差距（第四版） 2023/08/18 【國策與港股】樂觀估計與尋底現實的差距（第四版） 每股資產淨值 每股派息 每股盈利 國家能源局 分拆 華潤電力（00836） 新能源 人民幣 板塊