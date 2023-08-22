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迴避初選辯論 特朗普除笨有精

國際 22:48 2023/08/22

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美國前總統特朗普（Donald Trump）宣布，不會出席共和黨本周於威斯康星州舉行的首場總統提名人初選辯論。惟他未有明確表示，未來是否將會缺席黨內所有初選辯論。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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