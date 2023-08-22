迴避初選辯論 特朗普除笨有精 國際 22:48 2023/08/22 分享： 分享： 美國前總統特朗普（Donald Trump）宣布，不會出席共和黨本周於威斯康星州舉行的首場總統提名人初選辯論。惟他未有明確表示，未來是否將會缺席黨內所有初選辯論。 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 美國減少買華貨 不等於貿易脫鈎 2023/08/21 美國減少買華貨 不等於貿易脫鈎 商業化無人的士 美加州搶先推 2023/08/20 商業化無人的士 美加州搶先推 保護亞馬遜森林 南美窮國難富起來？ 2023/08/17 保護亞馬遜森林 南美窮國難富起來？ 西方制裁持續發力 俄久守必失 2023/08/16 西方制裁持續發力 俄久守必失 人口縮政府莫財 意大利向銀行開刀 2023/08/15 人口縮政府莫財 意大利向銀行開刀 你可能感興趣 美國減少買華貨 不等於貿易脫鈎 21:28 2023/08/21 美國減少買華貨 不等於貿易脫鈎 商業化無人的士 美加州搶先推 22:41 2023/08/20 商業化無人的士 美加州搶先推 保護亞馬遜森林 南美窮國難富起來？ 20:51 2023/08/17 保護亞馬遜森林 南美窮國難富起來？ 最新專欄文章 國金札記 - 美國減少買華貨 不等於貿易脫鈎 2023/08/22 美國減少買華貨 不等於貿易脫鈎 國金札記 - 無人駕駛商業化 普及難題仍待解 2023/08/21 無人駕駛商業化 普及難題仍待解 國金札記 - 保護亞馬遜森林 南美窮國難富起來？ 2023/08/18 保護亞馬遜森林 南美窮國難富起來？ 國金札記 - 西方制裁持續發力 俄久守必失？ 2023/08/17 西方制裁持續發力 俄久守必失？ 國金札記 - 人口倒退政府莫財 意大利向銀行開刀 2023/08/16 人口倒退政府莫財 意大利向銀行開刀 政治 選舉 特朗普 拜登 美國共和黨 總統大選 威斯康星 美國