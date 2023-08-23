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接掌港交所？ 任志剛私下指非未來主席

財金專欄 2023/08/23

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消息指，任志剛私下向友人表示，他不是未來的港交所主席。也有熟悉任志剛的人士指出，任總很滿意現在的瀟灑生活，不似會接任。

港交所主席史美倫的任期將於明年4月後屆滿，早前有傳行政會議成員、金管局首任總裁任志

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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