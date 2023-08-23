接掌港交所？ 任志剛私下指非未來主席 財金專欄 2023/08/23 分享： 分享： 消息指，任志剛私下向友人表示，他不是未來的港交所主席。也有熟悉任志剛的人士指出，任總很滿意現在的瀟灑生活，不似會接任。 港交所主席史美倫的任期將於明年4月後屆滿，早前有傳行政會議成員、金管局首任總裁任志 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 港生育全球包尾 津貼雪卵可催谷？ 2023/08/22 港生育全球包尾 津貼雪卵可催谷？ 有政戲 - 政府搞旺夜經濟 施政報告前有計？ 2023/08/21 政府搞旺夜經濟 施政報告前有計？ 有政戲 - 西九文化區財困 住宅租轉賣解資金荒？ 2023/08/18 西九文化區財困 住宅租轉賣解資金荒？ 有政戲 - 郵輪碼頭亂局是契機 勿讓啟德淪孤島 2023/08/17 郵輪碼頭亂局是契機 勿讓啟德淪孤島 有政戲 - 催谷夜間市道 不等於要搞「大笪地」 2023/08/16 催谷夜間市道 不等於要搞「大笪地」 政治 香港交易所（00388） 史美倫 任志剛 行政會議 李家超 證監會