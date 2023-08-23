熱議「高論」 支撑信心 財金專欄 2023/08/23 分享： 分享： 高善文認為，盡管投資者對於短期的經濟表現仍然充滿疑慮，市場的波動也令人焦灼，但風雨過後有彩虹。 過去幾日，經濟界都在議論一篇「高論」，即安信證券首席經濟學家高善文周一晚發出的一篇文章，題為「關於當前資本 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 新冠「三陽」上熱搜 須防經濟雪上加霜 2023/08/22 新冠「三陽」上熱搜 須防經濟雪上加霜 國情知聞 - 擴內需新論 「蔡陳之爭」 2023/08/21 擴內需新論 「蔡陳之爭」 國情知聞 - 央行分支齊掛牌 機構改革臨深水 2023/08/19 央行分支齊掛牌 機構改革臨深水 國情知聞 - 政策做加法 重在「強協同」 2023/08/18 政策做加法 重在「強協同」 國情知聞 - 中國經濟前路 關注青年「兩率」 2023/08/17 中國經濟前路 關注青年「兩率」 中國 經濟 金融 股票 地產 人口 地緣政治 中國市場 銀行