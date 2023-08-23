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熱議「高論」 支撑信心

財金專欄 2023/08/23

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高善文認為，盡管投資者對於短期的經濟表現仍然充滿疑慮，市場的波動也令人焦灼，但風雨過後有彩虹。

過去幾日，經濟界都在議論一篇「高論」，即安信證券首席經濟學家高善文周一晚發出的一篇文章，題為「關於當前資本

...

撰文 : 金里仁

欄名 : 國情知聞

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