內地經濟學家朱啟兵：5年期LPR不變 後續需關注2點

繼中央人民銀行上周宣布下調中期借貸便利（MLF）後，再次將1年期市場報價利率（LPR）減0.1厘，而5年期LPR則維持4.2厘不變，低於市場預期，令市場喘測減息會否接踵而來。至於年內是否存在第三次減息，中銀證券首席宏觀分析師朱啟兵認為，第三季地方債發行提速，流動性壓力較為明確，降準可期。

他解釋，

人行會否再次減息取決於未來的基本面環境，若再次出現極低的月度新增信貸和持續低於7天逆回購利率的資金水平，仍可觸發減息。

他就是次LPR調降不及預期，需關注後續2點：

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（1）需關注1年期LPR引導下存款利率調整

由於15間自律機製成員銀行會參照10年期國債收益率和以1年期LPR合理調整存款利率水平。因此，朱啟兵表示，若存量房貸利率下調，未來淨息差還將進一步承壓，存款利率下調勢在必行……更多內容，用戶請登入。

報告來源：朱啟兵宏觀研究

編輯：鍾采餘

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