  • 32°C
香港時間 : 2023823日 (週三) 14:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地經濟學家朱啟兵：5年期LPR不變 後續需關注2點

財金猛人追蹤 13:39 2023/08/23

分享：

分享：

繼中央人民銀行上周宣布下調中期借貸便利（MLF）後，再次將1年期市場報價利率（LPR）減0.1厘，而5年期LPR則維持4.2厘不變，低於市場預期，令市場喘測減息會否接踵而來。至於年內是否存在第三次減息，中銀證券首席宏觀分析師朱啟兵認為，第三季地方債發行提速，流動性壓力較為明確，降準可期。

他解釋，

人行會否再次減息取決於未來的基本面環境，若再次出現極低的月度新增信貸持續低於7天逆回購利率的資金水平，仍可觸發減息。

他就是次LPR調降不及預期，需關注後續2點：

點擊圖片放大
+3
+2

專訪 基金教父雷賢達 談港股下半年走向【下一頁

（1）需關注1年期LPR引導下存款利率調整

由於15間自律機製成員銀行會參照10年期國債收益率和以1年期LPR合理調整存款利率水平。因此，朱啟兵表示，若存量房貸利率下調，未來淨息差還將進一步承壓，存款利率下調勢在必行……更多內容，用戶請登入。

報告來源：朱啟兵宏觀研究 
編輯：鍾采餘

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

...

撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 名家看法

相關文章

摩通：一原因令5年期LPR不變 料本季降準25點子（持續更新）
今日
摩通：一原因令5年期LPR不變 料本季降準25點子（持續更新）
5年期LPR利率意外不減 東吳證券：有機推存款減息
2023/08/22
5年期LPR利率意外不減 東吳證券：有機推存款減息

你可能感興趣

摩通：一原因令5年期LPR不變 料本季降準25點子（持續更新）
今日 06:15
摩通：一原因令5年期LPR不變 料本季降準25點子（持續更新）
5年期LPR利率意外不減 東吳證券：有機推存款減息
09:47 2023/08/22
5年期LPR利率意外不減 東吳證券：有機推存款減息

最新專欄文章

工銀國際程實：疫後全球經濟呈3個「不一樣」趨勢
今日
工銀國際程實：疫後全球經濟呈3個「不一樣」趨勢
曾淵滄：到底中央想不想救內房企？（一文看清）
2023/08/22
曾淵滄：到底中央想不想救內房企？（一文看清）
張憶東親解美國CPI住居分項滯後之迷
2023/08/19
張憶東親解美國CPI住居分項滯後之迷
內地經濟學家温彬：人幣先穩後貶 料年底小幅升至7附近
2023/08/19
內地經濟學家温彬：人幣先穩後貶 料年底小幅升至7附近
內地經濟學家夏春 料中國CPI負增長至少持續半年
2023/08/12
內地經濟學家夏春 料中國CPI負增長至少持續半年
LPR 降準 減息 中國人民銀行 國債 地方債 中期借貸便利 MLF 貨幣政策 宏觀分析

下一篇文章

「長勝將軍」劉國傑：企業文化如何導致危機出現？

推薦文章

工銀國際程實：疫後全球經濟呈3個「不一樣」趨勢
工銀國際程實：疫後全球經濟呈3個「不一樣」趨勢
「懶人賺」有4種賺法可揀
「懶人賺」有4種賺法可揀