中金：5年期LPR不變的4個原因

中國人民銀行（下稱「人行」）日前將1年期貸款市場報價利率（LPR）下調10個基點（1個基點=0.01厘），符合中資龍頭券商中金此前的預期；惟5年期LPR未下調，卻低於中金的預期（此前預計下調20個基點）。中金估計，當中有4個原因。

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本次1年期下調、5年期未下調的情況，為2022年以來首次，而市場普遍預期，在引導房貸利率下調的政策導向下，5年LPR下調幅度與1年LPR下調幅度一致或更高。

中金所理解，1年期LPR下調、5年期LPR未下調的原因包括：

1. 協調存量和新增利率的關係； 2. 部分中長期對公貸款利率已經偏低； 3. 1年期LPR下調旨在「穩增長」； 4. 下調新發放按揭利率不受LPR制約。

至於LPR及存量按揭利率下調的測算......

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內地經濟學家朱啟兵對於5年期LPR不變的解讀，詳見：【下一頁】

基金公司景順對於內地早前減息的看法，詳見：【下一頁】

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