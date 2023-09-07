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景順：中國經濟2大關鍵 續温和改善

財金猛人追蹤 15:25 2023/09/07

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中國最初的報復性消費熱潮，在一定程度上有所減緩，而家庭情緒和信心仍保持謹慎。相比於消費引領的「V形」復甦，我們認為復甦可能更接近「U形」，而且可能需要較長的時間才得以實現。

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下半年，鑒於政策可能會進一步寬鬆（盡管有所限制），以及出口去庫存壓力帶動的觸底反彈，預期經濟增長將持續温和改善，而最大的關注點仍在房地產行業和民營企業信心的提振。

預計政策支持3個重點

財政刺激方面，預期政策制定者將專注於：

  • 在房屋、
  • 私人消費及
  • 基建領域推出額外的措施。

基建領域或能對經濟產生最直接的影響，政府或有機會實施新一輪的基建刺激方案，有關資金或最有可能來自地方政府專項債券（LGSB）。同時，預期政策制定者有可能會通過重新發行政府專項債券，來推行進一步的財政刺激，政策利好的行業，例如電動汽車、替代能源和高科技製造業或將得到支持。

此外，政策制定者也可通過許多其他工具來為經濟提供緩衝，包括：可以通過加大基建刺激開支（例如中國人民銀行抵押補充貸款專案），以及提高政策銀行貸款額等。   

人民幣弱勢可緩 惟2致弱原因難改

由於中國經濟數據疲弱，加上與主要發達經濟體的利率差距日益擴大，今年人民幣表現較為疲軟。由於人民幣實行「管理浮動」滙率制度，央行可酌情通過多種工具管理貨幣。通過這些工具提供支持，雖然可緩解人民幣走弱，但是這不太可能縮小收益率差異及改善疲弱的增長。必要時刻，政策制定者更可能還是會先通過進一步降息來推動經濟增長。

但人民幣走弱也有一些好處，包括......

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延伸閱讀：內地分析師靳毅：「降息組合拳」3面影響信貸市場和債市

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撰文 : 趙耀庭 景順亞太區（日本除外）環球市場策略師

欄名 : 景順觀點

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