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中央撑旅遊 同程高增長

財金專欄 2023/08/24

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港股昨日反彈成交縮，小心反彈空間有限，但同程旅行（00780）上半年業績轉虧為盈，股價放量升破下降軌，走勢跑贏大市。由於中央今年推動文化和旅遊消費，加上放寬境外旅遊限制，有助拉動公司今年盈利貢獻。

同程

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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