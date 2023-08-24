中央撑旅遊 同程高增長 財金專欄 2023/08/24 分享： 分享： 港股昨日反彈成交縮，小心反彈空間有限，但同程旅行（00780）上半年業績轉虧為盈，股價放量升破下降軌，走勢跑贏大市。由於中央今年推動文化和旅遊消費，加上放寬境外旅遊限制，有助拉動公司今年盈利貢獻。 同程 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【港股關鍵】人民幣旗形待跌 港股縮量小心彈散（第四版） 2023/08/23 【港股關鍵】人民幣旗形待跌 港股縮量小心彈散（第四版） 中字股實力談 - 分拆成賣點 潤電估值增 2023/08/23 分拆成賣點 潤電估值增 中字股實力談 - 人民幣穿7.3+港股超賣 恒指可以彈幾高？（第四版） 2023/08/22 人民幣穿7.3+港股超賣 恒指可以彈幾高？（第四版） 中字股實力談 - 中海油最平 預測10厘息 2023/08/22 中海油最平 預測10厘息 中字股實力談 - 港股超賣（第四版） 2023/08/21 港股超賣（第四版） 每股盈利 中國國務院 市盈率 同程旅行（00780） 人民幣 板塊