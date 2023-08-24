富達國際：中國是長綫投資沃土 財金專欄 2023/08/24 分享： 分享： 對於中國市場前景，富達國際認為，中國市場近月大幅下跌，人民幣兌美元滙價受壓，甚至逼近疫情嚴峻時期水平。基於一連串疲軟的經濟數據，加上房地產及金融業壓力再升温，投資者調低對經濟增長及政策力度的預期，造成 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : Marty Dropkin 富達國際亞太區股票投資主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 瑞銀汪濤：政策不及預期 經濟面臨挑戰 2023/08/23 瑞銀汪濤：政策不及預期 經濟面臨挑戰 施羅德：去全球化改變投資方向 2023/08/22 施羅德：去全球化改變投資方向 PGIM：歐美弱勢通脹 中國或軟着陸 2023/08/18 PGIM：歐美弱勢通脹 中國或軟着陸 普徠仕：加息尾聲 美債吸引 2023/08/17 普徠仕：加息尾聲 美債吸引 安本：環球股息策略跑贏大市 2023/08/16 安本：環球股息策略跑贏大市 中國 美元 指數 人民幣 股票 投資策略 市盈率 中國市場 亞洲市場 MSCI中國指數