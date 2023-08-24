富達國際：中國是長綫投資沃土

對於中國市場前景，富達國際認為，中國市場近月大幅下跌，人民幣兌美元滙價受壓，甚至逼近疫情嚴峻時期水平。基於一連串疲軟的經濟數據，加上房地產及金融業壓力再升温，投資者調低對經濟增長及政策力度的預期，造成

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