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富達國際：中國是長綫投資沃土

財金專欄 2023/08/24

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對於中國市場前景，富達國際認為，中國市場近月大幅下跌，人民幣兌美元滙價受壓，甚至逼近疫情嚴峻時期水平。基於一連串疲軟的經濟數據，加上房地產及金融業壓力再升温，投資者調低對經濟增長及政策力度的預期，造成

...

撰文 : Marty Dropkin 富達國際亞太區股票投資主管

欄名 : 名家觀點

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