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李顯龍國慶演講 為何大談住屋？

國際 22:50 2023/08/23

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新加坡的國慶日在8月9日，按照傳統，每年國慶後一至兩周的周日，總理都會發表全國講話。惟有別於一般的儀式性講話，新加坡的國慶講話從來都受高度關注，因為總理會直接講述來年施政方針，有點像香港的施政報告，而今年的演講，最多人留意的部分，相信是講樓的部分。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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