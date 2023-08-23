李顯龍國慶演講 為何大談住屋？ 國際 22:50 2023/08/23 分享： 分享： 新加坡的國慶日在8月9日，按照傳統，每年國慶後一至兩周的周日，總理都會發表全國講話。惟有別於一般的儀式性講話，新加坡的國慶講話從來都受高度關注，因為總理會直接講述來年施政方針，有點像香港的施政報告，而今年的演講，最多人留意的部分，相信是講樓的部分。 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 迴避初選辯論 特朗普除笨有精 2023/08/22 迴避初選辯論 特朗普除笨有精 美國減少買華貨 不等於貿易脫鈎 2023/08/21 美國減少買華貨 不等於貿易脫鈎 商業化無人的士 美加州搶先推 2023/08/20 商業化無人的士 美加州搶先推 保護亞馬遜森林 南美窮國難富起來？ 2023/08/17 保護亞馬遜森林 南美窮國難富起來？ 哪些經濟體最受厄爾尼諾影響？ 2023/08/22 哪些經濟體最受厄爾尼諾影響？ 你可能感興趣 迴避初選辯論 特朗普除笨有精 22:48 2023/08/22 迴避初選辯論 特朗普除笨有精 美國減少買華貨 不等於貿易脫鈎 21:28 2023/08/21 美國減少買華貨 不等於貿易脫鈎 商業化無人的士 美加州搶先推 22:41 2023/08/20 商業化無人的士 美加州搶先推 最新專欄文章 國金札記 - 迴避初選辯論 特朗普除笨有精 今日 迴避初選辯論 特朗普除笨有精 迴避初選辯論 特朗普除笨有精 2023/08/22 迴避初選辯論 特朗普除笨有精 國金札記 - 美國減少買華貨 不等於貿易脫鈎 2023/08/22 美國減少買華貨 不等於貿易脫鈎 國金札記 - 無人駕駛商業化 普及難題仍待解 2023/08/21 無人駕駛商業化 普及難題仍待解 國金札記 - 保護亞馬遜森林 南美窮國難富起來？ 2023/08/18 保護亞馬遜森林 南美窮國難富起來？ 社會矛盾 李顯龍 新加坡