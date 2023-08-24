高球場收地部分變公園 難走回頭路

有官場中人表示，收回高球場建屋，本屆政府不能不跟從程序繼續推行，因為「退」的代價很大，這涉及政府的管治威信。

粉嶺高球場風波，政府將如期在9月1日收回舊球場的32公頃土地，更即日開放予公眾使用。有官場中

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