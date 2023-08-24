高球場收地部分變公園 難走回頭路 財金專欄 2023/08/24 分享： 分享： 有官場中人表示，收回高球場建屋，本屆政府不能不跟從程序繼續推行，因為「退」的代價很大，這涉及政府的管治威信。 粉嶺高球場風波，政府將如期在9月1日收回舊球場的32公頃土地，更即日開放予公眾使用。有官場中 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 接掌港交所？ 任志剛私下指非未來主席 2023/08/23 接掌港交所？ 任志剛私下指非未來主席 有政戲 - 港生育全球包尾 津貼雪卵可催谷？ 2023/08/22 港生育全球包尾 津貼雪卵可催谷？ 有政戲 - 政府搞旺夜經濟 施政報告前有計？ 2023/08/21 政府搞旺夜經濟 施政報告前有計？ 有政戲 - 西九文化區財困 住宅租轉賣解資金荒？ 2023/08/18 西九文化區財困 住宅租轉賣解資金荒？ 有政戲 - 郵輪碼頭亂局是契機 勿讓啟德淪孤島 2023/08/17 郵輪碼頭亂局是契機 勿讓啟德淪孤島 政治 粉嶺高球場 葉劉淑儀 康文署 司法覆核 行政會議 湯家驊 林健鋒 劉業強