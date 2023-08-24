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英護士殺嬰案 NHS亦高層責無旁貸

國際 21:28 2023/08/24

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瘋狂護士萊比（Lucy Letby）殺嬰案宣判，在英國受全國關注，傳媒報道鋪天蓋地，一名年輕的專業醫護人員，竟接二連三殺害毫無反抗能力的嬰兒，聳動的殺人情節，兇手的扭曲心理，是大部分報道的焦點。惟殺人案以外，前綫醫生投訴被冷處理，導致未能及時制止事件，令更多人被害，英國公營醫療系統（NHS）管理層責無旁貸。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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