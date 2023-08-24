英護士殺嬰案 NHS亦高層責無旁貸 國際 21:28 2023/08/24 分享： 分享： 瘋狂護士萊比（Lucy Letby）殺嬰案宣判，在英國受全國關注，傳媒報道鋪天蓋地，一名年輕的專業醫護人員，竟接二連三殺害毫無反抗能力的嬰兒，聳動的殺人情節，兇手的扭曲心理，是大部分報道的焦點。惟殺人案以外，前綫醫生投訴被冷處理，導致未能及時制止事件，令更多人被害，英國公營醫療系統（NHS）管理層責無旁貸。 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 迴避初選辯論 特朗普除笨有精 今日 迴避初選辯論 特朗普除笨有精 國金札記 - 李顯龍國慶講話 為何大談住屋？ 今日 李顯龍國慶講話 為何大談住屋？ 李顯龍國慶演講 為何大談住屋？ 2023/08/23 李顯龍國慶演講 為何大談住屋？ 國金札記 - 迴避初選辯論 特朗普除笨有精 2023/08/23 迴避初選辯論 特朗普除笨有精 國金札記 - 美國減少買華貨 不等於貿易脫鈎 2023/08/22 美國減少買華貨 不等於貿易脫鈎 罪案 網絡熱話 護士 英國