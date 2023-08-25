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PGIM：緊縮到盡頭 債市有機遇

財金專欄 2023/08/25

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盡管增長前景回軟，但整體仍保持穩健。全球各地區的經濟周期各有不同。在英國、美國和歐洲，銀行業壓力、持續的通脹和地緣政治風險加劇為經濟增長帶來下行壓力，而日本和中國的經濟雖然保持增長，但增速低於預期。

...

撰文 : Gregory Peters 保德信固定收益（PGIM Fixed Income）聯席首席投資官

欄名 : 名家觀點

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