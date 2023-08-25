PGIM：緊縮到盡頭 債市有機遇 財金專欄 2023/08/25 分享： 分享： 盡管增長前景回軟，但整體仍保持穩健。全球各地區的經濟周期各有不同。在英國、美國和歐洲，銀行業壓力、持續的通脹和地緣政治風險加劇為經濟增長帶來下行壓力，而日本和中國的經濟雖然保持增長，但增速低於預期。 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : Gregory Peters 保德信固定收益（PGIM Fixed Income）聯席首席投資官 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 富達國際：中國是長綫投資沃土 2023/08/24 富達國際：中國是長綫投資沃土 瑞銀汪濤：政策不及預期 經濟面臨挑戰 2023/08/23 瑞銀汪濤：政策不及預期 經濟面臨挑戰 施羅德：去全球化改變投資方向 2023/08/22 施羅德：去全球化改變投資方向 PGIM：歐美弱勢通脹 中國或軟着陸 2023/08/18 PGIM：歐美弱勢通脹 中國或軟着陸 普徠仕：加息尾聲 美債吸引 2023/08/17 普徠仕：加息尾聲 美債吸引 美國 通脹 加息 金融 服務 貨幣政策 國債 地緣政治 經濟衰退 按揭貸款