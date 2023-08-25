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跌至4.4倍PE 中建築吸納

財金專欄 2023/08/25

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港股三連升三連陽，上試18500點。而中國建築（03311）股價也有望反彈，因為今年上半年盈利增長15%，公司建築科技研發推動下，未來三年盈利複合增長超過13%，有助股價擺脫牛熊分界綫的糾纏而重拾升勢

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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