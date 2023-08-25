跌至4.4倍PE 中建築吸納 財金專欄 2023/08/25 分享： 分享： 港股三連升三連陽，上試18500點。而中國建築（03311）股價也有望反彈，因為今年上半年盈利增長15%，公司建築科技研發推動下，未來三年盈利複合增長超過13%，有助股價擺脫牛熊分界綫的糾纏而重拾升勢 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股挑戰185 北水流入轉趨積極（第三版） 2023/08/24 港股挑戰185 北水流入轉趨積極（第三版） 中字股實力談 - 中央撑旅遊 同程高增長 2023/08/24 中央撑旅遊 同程高增長 中字股實力談 - 【港股關鍵】人民幣旗形待跌 港股縮量小心彈散（第四版） 2023/08/23 【港股關鍵】人民幣旗形待跌 港股縮量小心彈散（第四版） 中字股實力談 - 分拆成賣點 潤電估值增 2023/08/23 分拆成賣點 潤電估值增 中字股實力談 - 人民幣穿7.3+港股超賣 恒指可以彈幾高？（第四版） 2023/08/22 人民幣穿7.3+港股超賣 恒指可以彈幾高？（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市盈率 市帳率 中國發改委 圓頂 板塊